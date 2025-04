Ein halbes Jahr tot: Liam Paynes Schwester erinnert an ihn

Sechs Monate nach dem tragischen Tod von Liam Payne (✝31) teilt seine Schwester Ruth eine emotionale Hommage an den ehemaligen One Direction-Star. Auf Instagram nimmt sie erneut Abschied und schreibt, wie schwer es ihr falle, mit dem Verlust ihres Bruders zu leben. "Jeden Morgen fühlt es sich an, als würde ich unter Wasser nach Luft ringen", schildert sie. Liam war im Oktober vergangenen Jahres unerwartet in Buenos Aires gestorben, nachdem er aus dem dritten Stock des Casa Sur Palermo Hotels gestürzt war.

Liam war zum Zeitpunkt seines tragischen Unfalls auf einer Reise in Argentinien, zusammen mit seiner Freundin Kate Cassidy und seinem Freund Roger Nores. Letzterer wurde wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, aber freigesprochen. Untersuchungen ergaben, dass der Musiker durch multiple Traumata und innere sowie äußere Blutungen ums Leben kam. Zudem wurden verschiedene Substanzen in seinem Körper festgestellt – darunter Benzodiazepine und pinkes Kokain. Ruth macht in ihrem Post im Netz deutlich, wie sehr ihr der Verlust zusetzt, und betont, dass sie sich Trost in Erinnerungen suche: "Ich höre immer wieder dein Lachen und sehe dich in vielen Momenten meines Alltags."

Vor rund einer Woche teilte auch Kate ihre Gedanken über den schweren Verlust in einem emotionalen TikTok-Video. Dabei betonte sie, wie sehr Liam ihr Leben bereichert habe. Zudem beschrieb Kate, wie sie versuche, ihren Alltag ohne ihn zu bewältigen: "Ich bin hier und sehe den Sonnenuntergang. Ich weiß, dass Liam bei mir ist, aber ich kann immer noch nicht vollständig begreifen, dass er nicht physisch hier ist."

Anzeige Anzeige

Instagram / roo0990 Liam Payne mit seiner Schwester Ruth

Anzeige Anzeige

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne im Disneyland 2024