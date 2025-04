Gene Hackmans Haus war zu Lebzeiten von Nagetieren befallen

Gene Hackman (✝95) und seine Ehefrau Betsy Arakawa sind Ende Februar tot in ihrem Haus in New Mexico entdeckt worden. Die Pianistin starb an dem durch Nagetiere übertragenen Hantavirus. Ein neuer Bericht des New Mexico Department of Public Health, der TMZ vorliegt, gibt nun einen Eindruck ihrer Wohnsituation. Laut der Untersuchung war das weitläufige Grundstück des Oscarpreisträgers stark von Nagetieren befallen. Dies war offensichtlich schon seit Längerem ein Problem, da sowohl lebende als auch tote Tiere sowie ihre Nester in verschiedenen Gebäuden des Anwesens und sogar in den Autos des Ehepaars entdeckt wurden.

Betsy soll laut offiziellen Angaben, auf die sich The Sun beruft, bereits am 11. Februar an der Viruskrankheit verstorben sein. Ihr Ehemann erlag etwa eine Woche später den Folgen einer hypertensiven und atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung. Der 95-Jährige litt außerdem an einer fortgeschrittenen Form von Alzheimer, die dazu geführt haben könnte, dass er nicht in der Lage war, Hilfe zu holen. Zusammen mit dem Hollywoodstar und der Musikerin verstarb auch einer ihrer Hunde. Zinna, ein zwölfjähriger Australian-Kelpie-Mischling, verdurstete, da ihn seine Besitzer nicht mehr versorgen konnten.

Der Schauspieler, der sich mit Filmen wie "Kein Lied für meinen Vater" und Superman einen Namen gemacht hatte, hinterließ drei erwachsene Kinder aus seiner ersten Ehe mit Faye Maltese. Allerdings sollen seine Nachkommen laut TMZ kein Erbe erhalten. In einem Testament, das der US-Amerikaner 1995 aufsetzte, ist Betsy als seine Alleinerbin vorgesehen. In dem Fall, dass beide Ehepartner innerhalb von 90 Tagen versterben, soll ihr gesamtes Vermögen in einen wohltätigen Treuhandfonds überführt werden.

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa, Januar 2003

Getty Images Gene Hackman mit seiner Ehefrau Betsy (r.) und seinen Töchtern Leslie und Elizabeth