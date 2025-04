Katharina Eisenblut soll zum zweiten Mal Mama geworden sein

Lange hat sie gewartet - nun soll es endlich so weit sein: Katharina Eisenblut (30) ist zum zweiten Mal Mama geworden. Nach RTL-Informationen ist ihre kleine Tochter kerngesund geboren worden – trotz der schwierigen letzten Wochen ihrer Schwangerschaft. Die ehemalige DSDS-Kandidatin, die bereits Mutter des zweijährigen Emilio ist, hatte zuvor mit Schwangerschaftsdiabetes und der Sorge um mögliche Gendefekte ihres Babys zu kämpfen. Ihr Partner Dominic Höppner, mit dem sie verlobt ist, durfte sich nun mit ihr über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes freuen. Die Kleine kam nach tagelangen Wehen und einer eingeleiteten Geburt auf die Welt.

Für Katharina war die Schwangerschaft alles andere als einfach. Schon in der 30. Woche setzten bei ihr vorzeitige Wehen ein, was die Sorge vor einer Frühgeburt auslöste. Mitte Februar erklärte sie auf Instagram: "Mein Gebärmutterhals ist schon in einem Stadium, das eigentlich erst in der 37. oder 38. Schwangerschaftswoche typisch wäre." Nachdem die Situation stabilisiert werden konnte, war klar, dass das Baby in der 38. Woche per Einleitung geholt wird, um Risiken wie Komplikationen durch das hohe Geburtsgewicht zu vermeiden. Trotz der Strapazen wusste die Influencerin stets offen mit ihren Emotionen umzugehen: "Wir können es kaum erwarten, unser kleines Wunder endlich in den Armen zu halten", verkündete sie noch kurz vor der Geburt in ihrer Story der Social-Media-Plattform.

Katharina teilt auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Mama. Auch bei ihrer Schwangerschaft hat sie ihre Fans Schritt für Schritt mitgenommen. Ihre Community darf sich bald also vielleicht schon über ein Update von Katharina selbst freuen. Bisher hat sich die leidenschaftliche Sängerin jedoch noch nicht gemeldet. Wahrscheinlich genießen sie und ihr Partner Dominic erst einmal die Zeit zu viert mit ihrem neuen Familienmitglied.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Instagram / keepitlikedomi Dominic Höppner und Katharina Eisenblut, Influencer

