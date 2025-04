Samira Yavuz litt in ihrer ersten Nacht in neuer Wohnung

Hinter Samira Yavuz (31) liegt eine harte Zeit. Die Reality-TV-Bekanntheit trennte sich vor einigen Wochen von ihrem Ehemann Serkan Yavuz (32) und befindet sich aktuell inmitten eines Umzugs. Doch die erste Nacht in ihrer neuen Wohnung konnte die zweifache Mama nicht genießen. "Die erste Nacht hier drin war gar nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt habe. [...] Gestern habe ich den Tag gebraucht, um zu leiden, aber ich akzeptiere das jetzt einfach. Gerade ist es halt schei*e", schildert sie in ihrer Instagram-Story. Samira habe das Gefühl, die ganze Motivation, die sie hatte, wurde zerschlagen. Denn jedes Mal, wenn sie sich wieder berappelt, werde ihr durch irgendwelche Umstände der Boden unter den Füßen weggerissen.

Bisher sei sie in ihrer neuen Wohnung auch nicht vorangekommen. "Hier stehen Kartons über Kartons, ich hätte so viel zu tun. Aber ich habe bisher nichts geschafft, weil mir einfach alles zu viel war. [...] Heute habe ich mich auf jeden Fall gefasst und gesammelt und heute komme ich auch okay durch den Tag", berichtet Samira weiter. Welche Nachricht genau zu ihrem Stimmungstief geführt hat, verrät die einstige Der Bachelor-Kandidatin nicht. Sie teilte lediglich einen kryptischen Post, der vermuten lässt, dass Samira von einer ihr nahestehenden Person hintergangen wurde.

Anfang Februar verkündete Samira die Trennung von Serkan. Der zweifache Mädchenpapa ist seither wie vom Social-Media-Erdboden verschluckt. In ihrem Podcast "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira" verriet die 31-Jährige mehr über das überraschende Beziehungsaus und stellte klar: Serkan war ihr untreu. "Eine Sache, die schon fast normal ist in unserer heutigen Welt, ist, dass man betrogen wird. Das ist mir auch passiert", erzählte sie. Seit 2021 waren die beiden ein Paar, gaben sich sogar im Rahmen einer romantischen Zeremonie das Jawort und durften zwei Töchter in ihrer Beziehung begrüßen.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im März 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit

