Bella Hadid zeigt sich im Biker-Look beim Dreh in Paris

Bella Hadid (28) hatte bislang nur wenige Auftritte in Filmen und Serien. Momentan filmt sie allerdings für "The Beauty", die neue Show von Ryan Murphy (59) in Paris. Bei den Dreharbeiten wurde das Model nun von Paparazzi erwischt. Gekleidet in einem roten Leder-Catsuit drehte sie auf einem Motorrad eine actiongeladene Szene. Allerdings musste die Beauty sich dabei nicht auf ihre eigenen Fahrfähigkeiten verlassen: Das Bike war mit dem Vorderrad an einem fahrenden Auto festgemacht, sodass sie sich vollkommen auf ihre schauspielerische Darbietung konzentrieren konnte.

Die Serie basiert auf einem Graphic Novel und erzählt von einer dystopischen Welt, in der Schönheit eine gefährliche Nebenwirkung sexuell übertragbarer Krankheiten ist. Neben Bella stehen Hollywood-Größen wie Evan Peters (38), Ashton Kutcher (47) und Anthony Ramos (33) vor der Kamera. Für die Schwester von Gigi Hadid (29) ist es nicht das erste Mal, dass sie sich als Schauspielerin probiert. Bereits 2024 hatte sie einen kurzen Auftritt in der erfolgreichen Serie "Yellowstone".

Neben ihren glamourösen Schauspiel- und Modeljobs genießt Bella einen ruhigen Lifestyle auf der Ranch ihres Freundes Adan Banuelos in Texas. Die Zeit abseits des Trubels tue ihr gut, wie sie vergangenes Jahr im Gespräch mit Allure verriet: "Nach zehn Jahren als Model habe ich gemerkt, dass ich so viel Energie, Liebe und Mühe in etwas stecke, das mir auf lange Sicht nicht unbedingt etwas zurückgibt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashton Kutcher, Filmstar und Familienvater

Anzeige Anzeige

Instagram / bellahadid Adan Banuelos und Bella Hadid, 2024

Anzeige Anzeige