Nach Skandal: Eva Benetatou wehrt sich gegen Hassnachrichten

Serkan Yavuz (32) betrog seine Frau Samira (31) vor etwa einem Jahr mit Evanthia Benetatou (33). Seitdem Eva ihre Liaison öffentlich gemacht hat, weiß das ganze Internet davon. Das Feedback, das die einstige Der Bachelor-Kandidatin nun erhält, ist erschreckend, wie sie auf Instagram berichtet. "Das, was gerade auf Social Media passiert, hat mit ehrlicher Kritik nichts mehr zu tun. Das ist purer Hass, das sind Beleidigungen und das sind Drohungen", stellt sie klar. Gleichzeitig verstehe sie allerdings auch, warum das Thema für viele Menschen sehr emotional ist und beteuert: "Ich lerne, ich wachse und ich gehe weiter."

Eva betont in ihrem Statement, dass ihre Nacht mit dem Ehemann von Samira zwar ein Fehler war, sie aber nicht die Hauptschuldige an dem Drama war: "Die Beziehung zwischen Serkan und Samira ist nicht wegen mir zerbrochen, denn Samira hat erst vor Kurzem erfahren, was passiert ist." Sie selbst sei zu diesem Zeitpunkt nicht in einer Beziehung gewesen und habe demnach niemanden betrogen. "Ich bin nicht perfekt. Ich habe Fehler gemacht und ich stehe zu ihnen", machte die 33-Jährige dennoch deutlich.

Der zweifache Vater hatte sich lange aus den Spekulationen um seine Trennung herausgehalten. Nach Evas Geständnis meldete sich Serkan dann aber doch im Netz und teilte eine kryptische Botschaft. "Wartet ab. Ich komme zurück, wie ihr es nicht erwartet. Jeder kommt auf seine Kosten", schrieb der Realitystar. Außerdem nannte er den aktuellen Diskurs um sein Liebesleben "hirnverbrannt".

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

Anzeige Anzeige