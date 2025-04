Sex mit verheiratetem Mann: Keine Premiere für Eva Benetatou

Es ist das Thema im Reality-TV-Kosmos: Nach Gerüchten bestätigte Evanthia Benetatou (33), dass sie die Frau war, mit der Serkan Yavuz (32) seine Frau Samira (31) betrog – diese war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem zweiten Baby im neunten Monat schwanger. Doch das alles ist keine Premiere für Eva. Als sie 2019 bei Der Bachelor um das Herz von Andrej Mangold (38) kämpfte, eröffnete sie ihm zum Thema Affären folgendes: "Es war nicht cool. Er war verheiratet." Sie habe dem Mann damals gesagt, dass er sich entscheiden müsse. Danach sei es dann noch zwei, drei Monate On-off weitergegangen, ehe es schließlich ganz zu Ende war. "Es macht mich zu dem, was ich heute bin", erklärte die Kuppelshow-Kandidatin im Einzelinterview weiter dazu.

In den vergangenen Tagen brodelte die Gerüchteküche heftig: So vermuteten die Fans, dass Serkans Seitensprung Eva war. Was viele wohl aber nicht kommen sahen, war, dass diese es dann auch bestätigte. "Ja, es gab einen einmaligen Moment zwischen Serkan und mir – letztes Jahr. In einer Nacht, die eigentlich ein besonderer Tag für mich hätte sein sollen: mein Geburtstag. [...] Ich fühlte mich alleine, überfordert, verletzt", schrieb die 33-Jährige in ihrem Statement. Zudem entschuldigte sie sich bei Samira. Verantwortung für das Ehe-Aus zwischen den beiden wollte Eva aber nicht übernehmen.

Ihre Entschuldigung nahm Samira ohnehin nicht an. "Ach Eva, deine angebliche Reue jetzt auf Clickbait aufzubauen, ist bestimmt nicht das Verhalten, das deinem Sohn die richtigen Werte vermittelt. [...] Das ist übrigens das erste Mal, dass ich etwas von einer Entschuldigung lese – hier öffentlich einmal für uns alle", erklärte sie. Sie wolle sich dazu außerdem nicht mehr äußern und sich auf sich und ihre Kinder konzentrieren. Derweil schweigt Serkan noch zu dem heftigen Drama...

Serkan Yavuz und Evanthia Benetatou

Samira Yavuz, Dezember 2022

