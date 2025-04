So süß wird Katharina Eisenblut nach Geburt zu Hause begrüßt

Nach der Geburt ihrer Tochter ist Katharina Eisenblut (30) inzwischen wieder zu Hause angekommen. Daheim wurde die einstige DSDS-Kandidatin von einer Überraschung begrüßt: In ihrer Instagram-Story zeigt sie, dass ihre Liebsten ihr Haus mit bunten Luftballons dekoriert haben. Außerdem hing der Schriftzug "Willkommen zu Hause" an einem verspiegelten Schrank. Auf dem Küchentisch der frischgebackenen Zweifachmama tummelten sich weitere Dekorationen und ein großer Strauß Blumen. Neben der Freude über den warmen Empfang weiß die Musikerin aber auch, dass die kommenden Wochen und Monate anstrengend werden können.

Katharina will auf Social Media auch die unschönen Momente ihres Mamaseins teilen. "Ich muss leider noch ein bisschen heilen, weil ich Geburtsverletzungen habe", lässt sie ihre Fans wissen. Zusätzlich schreibt sie zu dem Clip aus ihrem Zuhause: "Jetzt kommen neue Herausforderungen: Stillprobleme, Schmerzen, wenig Schlaf, zwei Kinder – trotzdem muss ich funktionieren. Die gebürtige Augsburgerin scheut sich auch nicht davor, ihre Brustwarzencreme in die Kamera zu halten und zu sagen: "Oh mein Gott. Es tut so weh!"

Nach der Geburt des kleinen Wunders Mitte der Woche hielt Katharina den Namen erst geheim. Doch in einem Geburtsbericht plauderte sie am Karfreitag aus: "Herzlich willkommen, Emilia!" Damit bekam ihr zweites Kind einen sehr ähnlichen Namen wie ihr Erstgeborener. Der mittlerweile fast Dreijährige heißt nämlich Emilio. "Willkommen zu Hause, kleine Maus. Emilio ist jetzt großer Bruder und wir sind jetzt zu viert. Unser Herz ist voll", freute sich die Partnerin von Dominic Höppner im Netz.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenbluts dekoriertes Wohnzimmer

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut, Januar 2025

