"Wow": Darya Strelnikova zeigt stolz ihren Verlobungsring

Darya Strelnikova (32) schwebt im Liebesglück: Die GNTM-Bekanntheit ist seit vergangenem Monat mit Fabio Knez verlobt. Der einstige Make Love, Fake Love-Kandidat hielt mit einem funkelnden Verlobungsring um die Hand seiner Liebsten an – den diese jetzt in einem aktuellen Instagram-Beitrag voller Stolz zur Schau stellt. Die Bilderreihe beinhaltet ein Selfie, auf dem das Model in die Kamera schaut, während es seine rechte Hand auf die Brust legt und dabei den ovalen Klunker perfekt in Szene setzt. Ihre Fans reagieren begeistert auf das Schmuckstück. "Der Ring ist einfach wow", schwärmt beispielsweise ein Nutzer.

Der einstige Dschungelcamper und seine Partnerin verkündeten die Nachricht über ihre Verlobung Anfang März. Sie veröffentlichten eine Reihe an romantischen Schnappschüssen auf ihren Social-Media-Accounts, die sie in innigen Posen am Strand zeigten. Es war allerdings nicht nur das strahlende Lächeln des Paares, das ins Auge fiel, sondern insbesondere der Ring, der an Daryas Finger prangte. "Eine Liebesgeschichte jetzt mit einem Ring besiegelt", bestätigten sie ihre frohe Neuigkeit in der Bildunterschrift.

Darya und Fabio lernten sich 2023 während der Dreharbeiten von Are You The One – Reality Stars in Love kennen. Zwar waren sie kein Perfect Match, der Funke sprang aber trotzdem über. Wenige Monate später zogen die beiden Reality-TV-Teilnehmer zusammen – und wagen nun den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. Wie der 32-Jährige kürzlich im Netz verriet, dauert es auch nicht mehr allzu lange, bis sie vor den Traualtar treten. "Dieses Jahr wird es eine Feier im kleinen Kreis geben, die große Hochzeit folgt dann wahrscheinlich nächstes Jahr", gab er preis.

Instagram / darya Fabio Knez und Darya Strelnikova

Instagram / darya Fabio Knez und Darya Strelnikova im April 2025

