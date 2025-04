"Beide bodenlos": Gloria Glumacs Senf zum Serkan-Eva-Drama

Zu dem Liebesdrama von Serkan (32) und Samira Yavuz (31) meldet sich aktuell so gut wie die gesamte Social-Media-Welt – so auch Gloria Glumac (32). Ihre Follower auf Instagram haben die Reality-TV-Bekanntheit wohl nach einem Statement zu den Geschehnissen gefragt und dieses will sie ihnen nicht vorenthalten, obwohl sie wisse, dass sie per se nichts damit zu tun habe. "Evas (33) Statement fand ich ehrlich gesagt voll unnötig und ungehobelt und das hätte sie lieber in ChatGPT eingeben und eine sensible Nachricht an Samira schreiben lassen sollen, weil sie es anscheinend nicht kann und ihr das privat schreiben", schreibt Gloria in ihrer Story und scherzt: "Mit einem Check von einer Million Euro."

Weiter schreibt Gloria beinahe unbeeindruckt von den Entwicklungen: "Aber im Endeffekt ist es doch wie bei Temptation Island – Serkan hat die fast Ehe, die Kinder, die Verpflichtung – nicht Eva. Klar zeigt es den Charakter, mit einem Vergebenen was zu machen, aber im Prinzip müsste Serkan viel mehr abbekommen als Eva. Er müsste fünf Millionen blechen." Ihr Fazit: Beide sind in ihren Augen "bodenlos".

Ein paar vereinzelte Realitystars stärken Eva allerdings auch den Rücken und nehmen die Mutter eines Sohnes in Schutz. "Man kann davon halten, was man möchte – kein Problem. Aber was ist das? Wer seid ihr, dass ihr aus den Löchern gekrochen kommt und euch da einmischt? Kehrt vor eurer eigenen Haustür", ärgerte sich beispielsweise Walentina Doronina (24). Die Blondine behauptete, dass zahlreiche "No-Names aus der Branche" nur Aufmerksamkeit und Klicks durch das Fremdgeh-Drama generieren wollen und deshalb ihre Meinungen kundtun.

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Evanthia Benetatou und Walentina Doronina, Dezember 2024

Anzeige Anzeige