Nacktfotos in der Jugend geleakt: So erging es Anita Latifi

Anita Latifi (29) machte in ihrer Jugend eine traumatische Erfahrung, die sie bis heute prägt. Ohne ihr Einverständnis wurden damals Nacktvideos und -fotos von ihr veröffentlicht. Besonders tragisch: Zu dem Zeitpunkt war die Musikerin minderjährig. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI spricht sie über die schwierige Zeit, die sie durchstehen musste. "Um ehrlich zu sein, mir ging es richtig scheiße, als die Videos aufgetaucht sind. Für einen kurzen Moment habe ich darüber nachgedacht, ob es sich lohnt, weiterzuleben", erinnert sie sich.

Auch Jahre später ist die Erinnerung an diese Erfahrung noch präsent. In ihrer Erklärung betont Anita jedoch, dass sie heute anders auf die Geschehnisse zurückblicke. Trotz der traumatischen Erlebnisse habe sie im Rückblick viel über sich selbst gelernt und eine enorme innere Stärke entwickelt. "Aber ohne all das wäre ich nicht die starke Frau geworden, die ich heute bin", betont sie und macht zugleich anderen damit Mut, selbst schwierige Zeiten zu überwinden.

Anita stellte sich bei Das große Promi-Büßen ihren Fehlern der Vergangenheit. Unter anderem zeigte die DSDS-Bekanntheit in einem Musikvideo Waffen, weswegen bei einer Razzia ihre Wohnung durchsucht wurde. Im Gespräch mit Moderatorin Olivia Jones (55) zeigte Anita Reue: "Ich schäme mich, so etwas von mir zu sehen. Ich musste mein ganzes Leben lang kämpfen. Ich sehe genau das gerade, was die mit mir gemacht haben, ich wurde zu so einem Menschen, wie sie waren."

Anzeige Anzeige

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, Sängerin

Anzeige Anzeige

Joyn. Elsa Latifaj und Anita Latifi, "Das große Promi Büßen"

Anzeige Anzeige