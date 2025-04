Babybauch oder doch Blähbauch? Kim Virginia scherzt im Netz

Kim Virginia Hartungs (29) Schwangerschaft sorgt im Netz immer wieder für Diskussionen. Viele Follower zweifelten daran, dass die Reality-TV-Bekanntheit tatsächlich Nachwuchs erwartet – zunächst, weil sie keinen Babybauch zu Gesicht bekamen, und dann, weil er ihnen zu plötzlich auftauchte. Nun scheint sich die Ex-Bachelor-Lady einen Spaß daraus machen zu wollen, ihre Fans aufs Korn zu nehmen: Auf Instagram veröffentlicht sie ein Foto, auf dem ihr runder Bauch zu sehen ist und schreibt dazu: "Es wird Zeit, ehrlich mit euch zu sein… Die Wahrheit ist: Ich habe einen echt dicken Blähbauch bekommen. Fröhliche Ostern von Nikola, mir und meinem kleinen Blähbauch."

Wie in den Kommentaren zu sehen ist, sorgt Kims Aussage für ordentlich Verwirrung. Ihre Fans scheinen nicht zu wissen, was sie glauben sollen – macht die einstige Dschungelcamp-Bewohnerin einen Scherz oder handelt es sich bei ihrer Kugel tatsächlich um einen Blähbauch? "Hä, ich dachte, ihr bekommt ein Kind", schreibt beispielsweise ein verwunderter Nutzer, während ein anderer betont: "Ist das jetzt real oder nicht?" Es gibt aber auch viele Follower, die sich mit der 29-Jährigen freuen. "Oh, so schön. Es steht dir so gut. Du strahlst so eine Schönheit aus", schwärmt ein User.

Noch vor kurzer Zeit merkten die Fans der Promis unter Palmen-Teilnehmerin an, ihren Bauch für zu flach zu halten – weshalb es ihrer Meinung nach unwahrscheinlich sei, dass sie und ihr Partner Nikola Glumac (29) tatsächlich ein Baby bekommen. In ihrer Social-Media-Story klärte Kim dann auf, dass es normal sei, dass bei erstmalig schwangeren Frauen der Babybauch meist erst zwischen der 16. und 25. Schwangerschaftswoche zu erkennen ist. Außerdem betonte sie: "Ich bin auch nicht im sechsten oder achten Monat, was ich hier und da mal gelesen hatte."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im April 2025

