"Heule Rotz und Wasser": Kim Virginia legt Netzpause ein

Geht es Kim Virginia Hartung (29) gut? Diese Frage stellen sich nach dem letzten Instagram-Story-Beitrag wohl zahlreiche Fans des Realitystars. In diesem teilte die TV-Bekanntheit ein Foto von sich, auf dem sie Tränen in den Augen hat und schrieb die besorgniserregenden Worte: "Heule hier Rotz und Wasser. Mir geht es gar nicht gut." Was vorgefallen ist, ließ Nikola Glumacs (29) Partnerin aber offen und ergänzte lediglich: "Melde mich zeitnah, sobald es mir wieder etwas besser geht und erzähle euch dann, was los war. Hab euch lieb."

Zuletzt wirkte die Promis unter Palmen-Kandidatin noch wesentlich fröhlicher: Sie und der Vater ihres ungeborenen Kindes sind aktuell auf Weltreise und sprühten förmlich vor Euphorie. Außerdem ließ Kim erst gestern eine waschechte Babybombe platzen: Sie teilte erstmals ein Foto, auf dem ihr wachsender Bauch deutlich zu erkennen war – um ihren Kritikern ein für alle Mal den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Denn in den vergangenen Monaten musste Kim einiges an Hass einstecken. Da ihre und Nikolas Beziehung ähnlich schnell wie in einem Hollywood-Liebesfilm voranschreitet und beide nach wenigen Monaten Nachwuchs erwarten, zusammenziehen und Nikola sogar auf die Knie ging, zweifeln zahlreiche Social-Media-Nutzer und Realitystars an der Authentizität der beiden. Auch jüngst wetterten einige User gegen die Echtheit von Kims erstem Babybauchfoto. Schon zuvor warfen ihr Promis wie Leyla Lahouar (28) oder Gloria Glumac (32) eine Fake-Schwangerschaft oder PR-Beziehung vor.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

Anzeige Anzeige