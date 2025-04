Von wegen Scheidung: Michelle Obama zeigt sich mit Ehering

Michelle Obama (61) setzt ein deutliches Zeichen! Seit Monaten wird spekuliert, dass die ehemalige First Lady und ihr Mann Barack Obama (63) sich trennen wollen – zuletzt hatten sie sich im Dezember 2024 gemeinsam gezeigt. Am vergangenen Wochenende setzte sie den Gerüchten aber ein für alle Mal ein Ende. Fotos, die Bild vorliegen, zeigen die US-Amerikanerin und ihren Bruder Craig in Los Angeles. Was dabei besonders ins Auge stach: An Michelles Hand funkelte ihr Ehering! Es war ihr erster öffentlicher Auftritt seit Wochen und ein klares Signal, dass sie die Gerüchte um ein Liebes-Aus elegant abtut.

Im Podcast "Work in Progress" von Sophia Bush hatte sich Michelle vor wenigen Tagen erstmals offiziell zu den Trennungsgerüchten geäußert. Es gebe keinen Grund zur Sorge – dass sie aktuell mehr Eigenständigkeit genießt, sei einfach falsch aufgenommen worden: "Dass ich Entscheidungen für mich selbst treffe, scheint für manche unvorstellbar, sodass sie annehmen, wir lassen uns scheiden." Michelle hatte mit einem Lächeln hinzugefügt, dass sie immer mehr lerne, "Nein" zu sagen und sich nicht von gesellschaftlichen Erwartungen einschränken lässt.

Die Ehe der Obamas geriet in den vergangenen Monaten immer wieder in die Schlagzeilen, besonders nachdem Barack Anfang des Jahres ohne Michelle bei der Amtseinführung von Donald Trump (78) erschienen war. Während der Ex-Präsident weiterhin regelmäßig öffentlich auftrat, zog sich Michelle mehr als drei Monate aus der Öffentlichkeit zurück. Erst im März dieses Jahres meldete sie sich bei einem Event in Texas offiziell zurück und präsentierte ein neues Projekt: einen Podcast, den sie gemeinsam mit ihrem Bruder moderiert.

Getty Images Michelle und Barack Obama im August 2024

Instagram / BarackObama Barack und Michelle Obama

