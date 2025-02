Planen Meghan und Harry öffentliche Auftritte in Portugal?

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) sollen Berichten zufolge ein Ferienhaus in Portugal erworben haben, das zukünftige Reisen nach Europa erleichtern könnte. Der idyllische Rückzugsort befindet sich laut Express im exklusiven Ferienort Comporta, etwa eine Autostunde südlich von Lissabon, und liege in der Nähe des Sommerdomizils von Prinzessin Eugenie (34) und ihrem Ehemann Jack Brooksbank (38). Der Kauf der Immobilie solle durch Jacks Tätigkeit im luxuriösen CostaTerra Golf and Ocean Club zustande gekommen sein.

Besonders die Nähe von Harry zu seinen Cousinen Eugenie und Prinzessin Beatrice (36) habe den Entschluss für den Immobilienkauf in dieser Region beflügelt, wie der Royal-Experte Richard Fitzwilliams gegenüber GB News erklärte. Meghan und Harry hätten wohl strategisch gehandelt, um ihre Beziehungen innerhalb der Königsfamilie zu stärken. Laut dem Experten könne der Kauf zu häufigeren gemeinsamen Auftritten der Sussexes und Eugenies Familie führen, möglicherweise sogar mit den Kindern von Harry und Meghan, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3). Er spekuliert, dass gemeinsame öffentliche Auftritte "für Furore sorgen" könnten, da die Öffentlichkeit bisher nur selten Einblicke in das Leben der Kinder erhalten habe.

Harry und Eugenie verbindet eine enge Beziehung, die weit in ihre Jugend zurückreicht. Im Gegensatz zu anderen Royals hat die Prinzessin auch nach Harrys Rückzug aus der Königsfamilie im Jahr 2020 den Kontakt zu ihm aufrechterhalten und unterstützt ihn öffentlich. Eugenie und Meghan sollen sich ebenfalls gut verstehen und teilen angeblich eine Vorliebe für ein entspanntes Familienleben abseits der royalen Szenerie.

Anzeige Anzeige

Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison

Anzeige Anzeige

Instagram / princesseugenie Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie mit ihren Männern und Kindern, 2022

Anzeige Anzeige