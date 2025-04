Wegen seines Pastors: Justin Bieber verlor engen Vertrauten

Ryan Good, der langjährige Weggefährte und Kreativdirektor von Justin Biebers (31) Modelabel Drew House, hat den Kontakt zu dem Sänger abgebrochen. Insider berichten gegenüber TMZ, dass sich die beiden seit über einem Jahr nicht mehr gesprochen hätten. Grund für die Funkstille soll laut der Quellen die Nähe von Justin zu Judah Smith, dem Pastor der Glaubensgemeinschaft Churchome, sein. Ryan hat die Kirche bereits vor einiger Zeit verlassen, da er diese angeblich als "kultähnlich" empfand. Auch die Entscheidung, den Pastor in den Vorstand von Drew House zu holen, habe zu Spannungen geführt. Judah, der bisher nicht als Geschäftsmann tätig war, gilt als enger Vertrauter von Justin. Zuletzt waren die beiden gemeinsam beim Super Bowl LVIII in Las Vegas zu sehen.

Dass sich Ryan zurückgezogen hat, sorgt offenbar für Unruhe in Justins Umfeld. Während Ryan selbst öffentlich wenig dazu gesagt hat, machen sich laut Insidern einige in seinem Freundeskreis Sorgen um den Sänger. Dies wird durch geleakte Videos und Bilder unterstrichen, die Justin auf Festivals wie dem Coachella zeigen, wo er ausgelassen feierte. Zudem sorgten Auseinandersetzungen mit Paparazzi für Schlagzeilen. Judah selbst hat Berichten zufolge kein Problem mit Ryan und wünscht ihm das Beste. Dennoch wurde bekannt, dass auch diese beiden Männer seit etwa einem Jahr keinen Kontakt mehr haben.

Schon in der Vergangenheit suchte Justin immer wieder in verschiedenen Glaubensgemeinschaften Halt, was schon zu viel Aufmerksamkeit führte. Insbesondere sein Bruch mit Hillsong-Pastor Carl Lentz vor einiger Zeit blieb nicht unbemerkt. Mit Judah hat er einen neuen spirituellen Berater gefunden, doch auch diese Verbindung wirft Fragen auf. Justin scheint derzeit trotz seines familiären Glücks mit Ehefrau Hailey Bieber (28) und seinem erst kürzlich geborenen Sohn Jack Blues immer wieder Herausforderungen in seinem Leben zu bewältigen.

Instagram / justinbieber Justin Bieber, August 2024

ActionPress / Jim Ruymen / UPI Photo Justin Bieber im April 2022