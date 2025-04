Das würde Béla Klentze mit "Kampf der Realitystars"-Geld tun

Schauspieler Béla Klentze (36) hat derzeit die Chance, als Sieger aus Kampf der Realitystars hervorzugehen. Sollte ihm dies gelingen, winkt ihm ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Gegenüber RTLZWEI teilte der Seriendarsteller bereits mit, was er mit diesem Gewinn machen würde: "Wenn ich die 50.000 Euro gewinnen würde, dann würde ich vermutlich erst mal, was ich immer gemacht habe in der Vergangenheit, in die Wachstumsmärkte der Investmentbranche investieren." Seine Pläne gehen jedoch über reine Geldvermehrung hinaus, wie er konkretisierte.

Neben der geplanten Investition liegt dem Realitystar vor allem Kunst am Herzen. Béla erklärte während des Interviews, dass er das Geld daher auch nutzen wolle, um in kreative Projekte zu investieren – Musik sei für ihn besonders wichtig. "Dann wieder in Kunst stecken, weil ich einfach wahnsinnig gerne Kunst produziere und meine Brand wachsen lassen möchte – also viel neue Musik produzieren", fügte er hinzu.

Béla, der vielen Zuschauern aus Serien wie Alles was zählt bekannt ist, faszinierte seine Fans in der Vergangenheit immer wieder durch seine Vielseitigkeit. Neben seiner Schauspielkarriere ist er auch als Musiker aktiv. Offen ist jedoch, ob ihm der Sieg bei "Kampf der Realitystars" tatsächlich gelingen wird. Komplettes Neuland ist Reality-TV für den Serienstar zumindest nicht: Im vergangenen Jahr schnupperte er erstmals durch seine Teilnahme an Forsthaus Rampensau in die Branche.

