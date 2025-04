Barbara Schöneberger gesteht peinlichen Alkohol-Fauxpas

Barbara Schöneberger (51) hat in ihrem Podcast "Frühstück bei Barbara" einmal mehr bewiesen, dass ihr trockener Humor keine Grenzen kennt. Gemeinsam mit Schauspielerin Christine Neubauer (62) plauderte die Moderatorin ganz offen über berufliche Herausforderungen und persönliche Anekdoten – inklusive einer skurrilen Alkoholgeschichte. Barbara, die nach eigener Aussage selten Alkohol trinkt, mischte Prosecco und Ramazzotti miteinander. "Da muss ich direkt wieder würgen, wenn ich daran denke", gestand sie. Der Abend endete wenig glamourös: "Ich habe in meinen Koffer gekotzt." Ihre anschließende Reise nach Berlin unternahm sie kurzerhand mit dem verschmutzten Koffer.

Ihre Gesprächspartnerin Christine gab ebenfalls persönliche Einblicke und sprach über die gesundheitlichen Grenzen ihres Berufs. Sie berichtete von einem dramatischen Vorfall während eines Theaterengagements: Mit einer schweren Lungenentzündung musste sie direkt von der Bühne ins Krankenhaus eingeliefert werden. Barbara wiederum teilte, wie schwer es ist, die eigenen Grenzen anzuerkennen – besonders in stressigen Momenten. Sie erinnerte sich an eine Krise während ihrer Moderation von "Blond am Freitag", als sie sich emotional überfordert fühlte. "Ich saß nur noch in der Badewanne und habe geheult", gab sie zu und bezeichnete diese Situation als eine ihrer schlimmsten beruflichen Erfahrungen.

Barbara, die bekannt für ihre humorvolle und ehrliche Art ist, hat in ihrem Leben schon so manche Herausforderung gemeistert. Ihre gelassene Haltung zu Fehlern und Misserfolgen hat sie im Laufe ihrer Karriere perfektioniert. In einem früheren Interview mit Bild sprach sie offen über ihr jahrelanges Gefühl, dass ihre Karriere lediglich ein Zufallstreffer sei – ein Beispiel für das sogenannte Impostor-Syndrom. Heute hat sie ihren Platz in der Entertainment-Branche gefunden und verkörpert Souveränität und Lebensfreude. Ob als Moderatorin, Comedian oder Sängerin: Sie bleibt ihrem Stil treu und scheut sich nicht, über ihre eigenen Schwächen zu lachen.

Getty Images Christine Neubauer und Barbara Schöneberger 2018 in Berlin

Getty Images Barbara Schöneberger beim deutschen Fernsehpreis im September 2024

