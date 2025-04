Simone Lugner kann ihre Stromrechnungen nicht mehr zahlen

Simone Lugner schlägt Alarm: Die Witwe des verstorbenen Baumeisters Richard Lugner (✝91) sieht sich mit einer überraschend hohen Stromrechnung konfrontiert. Ihr Anbieter will neuerdings den monatlichen Betrag verdoppeln, was Simone als "Frechheit" bezeichnet. "Das kann ich so nicht bezahlen", gestand sie im Gespräch mit oe24. Zu den ohnehin hohen Kosten für die Villa im Wiener Bezirk Döbling, die sie selbst als "kostspieligen Luxus" beschreibt, gesellen sich weitere finanzielle Belastungen. Um über die Runden zu kommen, ist sie sogar auf die Unterstützung ihrer Familie angewiesen und musste sich Geld von ihrer Mutter leihen!

Doch auch die Teilnahme an der Show "Dancing Stars", die dieser Tage für Simone neben all den Herausforderungen ein Lichtblick ist, wird nicht ausreichen, um die stetig steigenden Ausgaben zu decken. Gleichzeitig sieht sich die Witwe weiterhin in einen Erbstreit verwickelt, der zusätzlich ihre Kräfte beansprucht. Die neuen Forderungen ihres Stromanbieters will Simone nicht einfach akzeptieren. Aus ihrer Sicht wird ihr eigenes Geld dabei missbräuchlich genutzt: "Die arbeiten dann mit meinem Geld – aber solange es meines ist, arbeitet es für mich", erklärte sie und kündigte an, die Situation "definitiv abwehren" zu wollen.

Simones Alltag ist geprägt von Höhen und Tiefen. Nach dem Tod ihres Mannes hat sie sich zunehmend in der Öffentlichkeit gezeigt und versucht nun, durch Projekte wie "Dancing Stars" wieder Fuß zu fassen. Doch während sie auf der Bühne mit Einsatz und Disziplin glänzt, bleibt das Leben hinter den Kulissen mindestens genauso herausfordernd. Ihre persönliche Stärke und ihre Offenheit, auch über finanzielle Probleme zu sprechen, machen sie zu einer Persönlichkeit, die vielen bewiesen hat, dass sie sich so leicht nicht unterkriegen lässt.

Anzeige Anzeige

Instagram / simone_lugner Unternehmer Richard Lugner und seine Frau Simone

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/C00tHI_I95a/?hl=de Simone Lugner im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige