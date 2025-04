Welcher "Let's Dance"-Promi soll in Show acht rausfliegen?

Heute Abend wird es wieder spannend auf dem Tanzparkett von Let's Dance. In der achten Liveshow müssen die Promis unter den strengen Augen der Jury und der Zuschauer erneut ihr Können unter Beweis stellen. Die übrig gebliebenen Teilnehmer müssen aber nicht nur eine Performance ablegen, sondern gleich zwei: In der heutigen Ausgabe wird zum dritten Mal in der Geschichte der beliebten Tanzsendung der Partnertausch durchgeführt. Das Ende der Show bleibt allerdings gleich – ein Kandidat oder eine Kandidatin wird sich verabschieden müssen. Wen soll es eurer Meinung nach treffen? Stimmt jetzt ab!

Wie RTL kürzlich bekannt gab, bietet "Let's Dance" auch in dieser Woche eine bunte Mischung verschiedener Tanzstile. Christine Neubauer (62), die vor der Osterpause eigentlich das Tanzparkett räumen musste, steigt durch den verletzungsbedingten Ausstieg von Simone Thomalla (60) wieder ins Rennen ein und wird gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (38) einen Tango aufführen. Diego Pooth (21) und Ekaterina Leonova (38) dagegen versuchen sich an einem Langsamen Walzer, während Taliso Engel und Patricija Ionel (30) einen Wiener Walzer präsentieren. Bei Fabian Hambüchen (37) und Anastasia Maruster wird es leidenschaftlich: Das Duo tritt mit einem Tango vor die Jury. Marie Mouroum und ihr Profitänzer Alexandru Ionel (30) kämpfen mithilfe eines Slowfox um ein Ticket in die nächste Runde, während SelfieSandra (25) und Zsolt Sándor Cseke (37) mit einem Paso Doble überzeugen wollen, ebenso wie Jeanette Biedermann (45) und Vadim Garbuzov (37).

Die größte Spannung bringt aber wohl der Partnertausch mit sich. Wie werden sich die Kandidaten mit den anderen Profitänzern schlagen? Taliso wird sich beispielsweise an der Seite von Kathrin Menzinger (36) beweisen müssen. Jeanette dagegen bildet ein Duo mit Sergiu Maruster, so wie SelfieSandra mit Evgeny Vinokurov (34). Fabian performt den zweiten Tanz der heutigen Show mit Christina Hänni (35), während Diego mit Malika Dzumaev (34) und Christine mit Massimo Sinató (44) antritt. Die Zuschauer erwartet allerdings noch eine kleine Überraschung: Stuntfrau Marie tanzt mit Renata Lusin (37) – was bedeutet, dass zum allerersten Mal ein rein weibliches Duo über das Tanzparkett schwebt.

