Zwischen Carina Spack (25) und Serkan Yavuz (28) knallte es gewaltig. Nachdem sich die zwei Reality-TV-Sternchen 2019 bei Bachelor in Paradise lieben gelernt hatten, zogen die zwei nach ihrer Trennung im Oktober 2020 immer wieder heftig im Netz übereinander her. In der diesjährigen Prominent getrennt-Staffel muss das Ex-Paar nun jedoch als Team funktionieren – und das klappt überraschend gut. Gegenüber Promiflash haben Carina und Serkan jetzt verraten, warum sie in Extremsituationen noch immer harmonieren.

Ihre erste gemeinsame Challenge gegen die anderen Ex-Paare meisterten Carina und Serkan superfokussiert und ganz ohne Streitereien – und das, obwohl die zwei bis dahin nicht ein Wort miteinander gewechselt hatten. Das scheint beide jedoch nicht besonders zu überraschen. "Ich wusste ja, dass wir ehrgeizig und diszipliniert sind und die Challenges gut rocken würden", verrät Serkan gegenüber Promiflash und erzählt weiter, dass er sich deshalb bereits im Voraus große Chancen auf den Sieg ausgerechnet habe. "Lediglich für die Challenges habe ich mir vorgenommen zu kooperieren und abzuliefern, das wars dann auch", fügt er hinzu.

Auch Carina wundert der Prüfungserfolg des Ex-Couples kaum. "Ich wusste, dass wir entweder ein richtig starkes Team sein werden oder aus Trotz nicht das machen würden, was der andere will", räumt die Influencerin im Interview ein. Hättet ihr gedacht, dass die beiden nach all dem Zoff noch so gut zusammen funktionieren? Stimmt ab!

Alle Infos zu “Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen” auf RTL+.

Anzeige

TVNOW Serkan Yavuz und Carina Spack bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Instagram / carina_spack Carina Spack im September 2020

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, ehemaliger "Die Bachelorette"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de