Fans verwirrt: GZSZ zeigt Schneegestöber mitten im Frühling

Gute Zeiten, Schlechte Zeiten sorgte kürzlich für Verwunderung. In der beliebten Daily kämpften die Serienstars mit winterlichen Temperaturen und Schnee – und das, obwohl in Berlin, wo die Serie spielt, der Frühling bereits eingezogen war. Dafür gibt es natürlich einen ganz einfachen Grund: Die Folgen werden im Voraus produziert. Das bedeutet: Wenn die Schauspieler im Februar oder März vor der Kamera stehen und für Episoden im April oder Mai drehen, kann es sein, dass das Wetter nicht ganz mitspielt. "Es ist ein Umstand, den man einfach so annehmen muss, wie man aber auch auf andere Gegebenheiten beim Dreh reagieren muss", erklärt GZSZ-Star Gisa Zach (50) gegenüber RTL.

Für die Schauspielerin und ihre TV-Kollegen ist das aber überhaupt kein Problem. Ihrer Meinung nach sei es "eine unausgesprochene Regel", während der Dreharbeiten sowieso "immer entweder zu warm oder zu kalt angezogen" zu sein. "Man ist es eigentlich gewohnt, immer irgendwelche Wärmepads auf dem Körper zu haben oder irgendwelche Wärmesohlen. Das nimmt man schon fast mit Humor", erzählt Gisa. Daher sei es auch üblich, sich im Falle eines überraschenden Schneesturms einfach an das Wetter anzupassen. "Da wird sich dann noch mal schnell eine Mütze vom Kostüm geholt, die man sich dann auch aufsetzen darf, obwohl wir eigentlich Frühling drehen", schildert die 50-Jährige.

Gisa ist seit 2019 Teil der GZSZ-Familie. Sie spielt Yvonne Bode, die Ehefrau des beliebten Bösewichts Jo Gerner, verkörpert von Wolfgang Bahro (64). Derzeit läuft es allerdings nicht so gut zwischen den Serien-Eheleuten: In der Folge vom 22. April traf Yvonne die schwere Entscheidung, Berlin vorerst den Rücken zu kehren, weil sie enttäuscht darüber war, dass ihr Mann sich entschied, seine Kinder wieder in sein Leben zu lassen. "Das hier war immer mein Rückzugsort. Das ist es jetzt nicht mehr. Ich will mich hier wohlfühlen und sicher", betonte sie dem Anwalt gegenüber, bevor sie sich auf den Weg zu ihrer Tochter Laura nach Los Angeles machte.

