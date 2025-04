Neue Liebe, neue Shows: Das plant Tara Tabitha mit Dennis

Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (29) sorgen erneut für Gesprächsstoff: Nachdem sie vor Kurzem ihre Beziehung offiziell gemacht haben, sprechen die beiden Reality-TV-Stars nun offen darüber, wie es in Sachen gemeinsamer Fernsehkarriere weitergehen könnte. In einem Interview mit Promiflash verriet Tara, dass schon bald die Dreharbeiten zu ihrer eigenen Show auf Joyn starten – und dass ihre frische Liebe zu Dennis dort eine wichtige Rolle spielen wird: "Diese hatte ich ja schon länger geplant, und unsere Beziehung passt jetzt sehr gut als Storyline." Außerdem schließen Tara und Dennis gemeinsame Auftritte in weiteren beliebten Reality-TV-Formaten wie Forsthaus Rampensau, #CoupleChallenge, Das Sommerhaus der Stars oder Temptation Island nicht aus.

Auch wenn sie viele Möglichkeiten als Paar sehen, betonen die beiden: Sie möchten nicht ausschließlich als Team auftreten, sondern auch weiterhin eigene Wege im TV gehen. Damit gibt es nicht nur für eingefleischte Reality-Fans Grund zur Freude: Schon bei bisherigen Produktionen wie The 50 standen Tara und Dennis zusammen vor der Kamera und werden demnächst auch gemeinsam in der neuen Staffel von Kampf der Realitystars zu sehen sein. Nun bringt Tara mit ihrer eigenen Joyn-Show ein weiteres Herzensprojekt an den Start, in dem ihr Privatleben noch stärker in den Fokus rückt. Das Paar will mit Authentizität überzeugen und die Balance zwischen gemeinsamer Präsenz und individueller Karriere halten – ein Aspekt, den besonders Tara, die mit negativen Kommentaren umzugehen weiß, hervorhebt: "Wir identifizieren uns jetzt nicht mehr nur als Paar, sondern sind immer noch eigenständige Personen", stellt sie im Promiflash-Gespräch klar.

Der Weg von Tara Tabitha ins Rampenlicht begann schon früh: Mit nur 17 Jahren feierte sie ihr TV-Debüt in der ATV-Serie "Saturday Night Fever – So feiert Österreichs Jugend". Mit ihrer extrovertierten Persönlichkeit und offenen Art avancierte sie schnell zur festen Größe auch im deutschsprachigen Reality-TV. Dennis ist noch recht neu in dem Business. Er debütierte 2024 in der zweiten Staffel von Make Love, Fake Love, es folgten Shows wie "The 50". Spätestens seit das Paar seine Beziehung offiziell auf Instagram präsentiert hat, überschlagen sich die Glückwünsche vonseiten der Fans. Wie der Kommentarspalte zu entnehmen ist, reagierten auch viele der ehemaligen TV-Kolleginnen begeistert auf das neue Liebesglück. Die beiden genießen offenbar nicht nur ihre aufkeimende Liebe, sondern auch den Support aus ihrem Umfeld, wie beispielsweise von Michelle Daniaux, Christina Dimitriou (33) und Paulina Ljubas (28).

RTL Tara Tabitha, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love"

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha im April 2025

