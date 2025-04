Schmieden Tara Tabitha und Dennis Lodi schon Zukunftspläne?

Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (29) sorgen derzeit für reichlich Gesprächsstoff. Denn das frisch verliebte Reality-TV-Paar hat vor wenigen Tagen via Instagram auch offiziell seine Beziehung bekannt gegeben: "Darf ich vorstellen... Die Queen und ihr Löwe", ist unter dem süßen Video zu lesen. Die beiden lernten sich zunächst bei The 50 kennen. Im Anschluss knisterte es gehörig bei Kampf der Realitystars, bevor sie sich dazu entschieden, ihre Gefühle füreinander öffentlich zu machen. Die Fans dürfen sich auf gemeinsame Pläne freuen, denn laut Tara verbringen sie aktuell viel Zeit miteinander und genießen ihre junge Liebe, sowohl im Alltag als auch vor der Kamera.

Läuten da etwa schon bald die Hochzeitsglocken? Im Gespräch mit Promiflash verriet Tara, dass sie zwar schon über große Themen wie Zusammenziehen, Auswandern, Hochzeit und Kinder sprechen, diese Entscheidungen aber noch nicht unmittelbar bevorstehen. Vorerst konzentrieren sich Tara und ihr Reality-Neuling Dennis auf gemeinsame Urlaube und bevorstehende TV-Projekte, in denen sie ihr Zusammenspiel auch beruflich weiter ausleben können. Die nächsten Wochen und Monate stehen somit ganz im Zeichen des frischen Liebesglücks und spannender gemeinsamer Erlebnisse.

Beide sind längst keine Unbekannten mehr im deutschen TV. Tara, gebürtige Österreicherin, genießt als Reality-Star einen beachtlichen Bekanntheitsgrad und teilt viele Einblicke in ihr Leben auch mit ihren Followern in den sozialen Medien. Dennis hingegen wurde erst 2024 durch die zweite Staffel Make Love, Fake Love bekannt. In Interviews ließ Tara bereits durchblicken, dass sie in Beziehungen gerne auf Augenhöhe agiere und es schätze, wenn ihr Partner sie auch mal zum Lachen bringt. Das scheint zu passen, wo Dennis doch als humorvoll und bodenständig gilt – Eigenschaften, die im Alltag der beiden offenbar für Harmonie sorgen. Freunde des Paares berichten, dass sie sich nicht nur vor der Kamera, sondern auch privat blendend verstehen und gerne miteinander Zeit verbringen.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Tara Tabitha, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Dennis Lodi, "The 50"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Anzeige