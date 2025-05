Das hätte Ryan Reynolds seinem verstorbenen Vater gewünscht

Ryan Reynolds (48) hat offen über seinen verstorbenen Vater James gesprochen. Der Schauspieler erzählte bewegend, dass er sich wünscht, sein Vater hätte seine und Blake Livelys (37) Töchter kennengelernt. Die drei Mädels hätten, so Ryan, das Leben seines Vaters womöglich zum Positiven verändert. "Ich denke, mein Vater, als Vater von vier Söhnen, hätte er diese drei kleinen Mädchen getroffen, hätte sich sein Leben grundlegend verändert", erklärte Ryan dem Magazin People. James Reynolds war 2015 nach fast 20 Jahren mit Parkinson verstorben. Ryan und Blake teilen sich mittlerweile vier Kinder: James (10), Inez (8), Betty (5) und den zweijährigen Sohn Olin.

Weitere Einblicke in seine Familienbande gewährte Ryan, als er eine liebevolle Tradition mit seinem Vater schilderte. Jedes Jahr hatte James seinen Söhnen ein Münzset der kanadischen Prägeanstalt geschenkt – von der Geburt bis zum letzten Jahr, in dem er die Sets bestellte. Diese Tradition lebt Ryan nun mit seinen eigenen Kindern weiter. Besonders Tochter Betty zeigt laut dem Schauspieler großes Interesse an den Münzen. "Mein jüngstes Mädchen ist richtig verrückt danach. Das ist unser Ding", erzählte Ryan weiter. Selbst einen Ausflug zur kanadischen Mint haben die beiden schon gemeinsam unternommen – für Ryan ein besonderes Band zum verstorbenen Vater, das er auf diese Weise weitergibt.

Trotz voller Terminpläne scheint die Familie fest zusammenzuhalten. Blake wurde am Donnerstag auf der Time 100 Gala geehrt, Ryan unterstützte sie bei ihrem Auftritt und schenkte ihr vor dem Auftritt einen innigen Moment ganz privat. Später waren die beiden auch liebevoll am roten Teppich zu sehen. Blake revanchierte sich am Wochenende und feuerte Ryan beim Fußballspiel in Wales an, wo er seit einigen Jahren Mitbesitzer des Vereins Wrexham AFC ist. Zwischen stressigen Jobs und Reisen pflegt die prominente Familie traditionsreiche und neue Rituale, die sie nach außen wie nach innen zusammenschweißen.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds mit ihren Töchtern

Getty Images / MARK RALSTON Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Kindern am Hollywood Walk of Fame