Carmen Geiss hatte keinen Bock auf ihre Geburtstagsfeier

Carmen Geiss (60) feierte ihren 60. Geburtstag im großen Stil. Doch die deutsche TV-Bekanntheit hätte auf all den Trubel wohl auch verzichten können. "Ich wollte eigentlich gar nicht feiern. Ich wollte nur meine Familie um mich haben und vielleicht lecker essen gehen. Vielleicht noch Oma und Opa. Das war's und hätte mir gereicht", stellte sie in "Davina & Shania – We love Monaco" klar. Auch als es an die Planung ging, hatte sie zunächst nicht unbedingt Bock. "Ich möchte eigentlich keinen Geburtstag", erklärte sie ihrer Familie am Tisch nochmal. Als es dann aber ans Eingemachte ging, war Carmen doch mehr Feuer und Flamme.

Ihre Geburtstagssause stand in Saint-Tropez unter dem Motto Sixty Shades of Carmen. Doch ein paar Tage vor der Party lief nicht alles nach Plan. So verunglückte beispielsweise ein Radlader mit den Getränken im Gebüsch und steckte fest. "Robert, nur dass du es weißt, ich bin kurz vor einem Reaktorunglück", erklärte das Geburtstagskind fix und fertig. Doch Robert und seine Helfer wollten nicht zulassen, dass die Party vor dem Aus steht. Auch das Wetter wollte erst nicht unbedingt mitspielen – an Carmens Ehrentag schüttete es aus Eimern, abends wurde es aber etwas besser.

Zu den Feierlichkeiten zu Carmens Ehren kamen neben ihrer Familie auch ganz viele Promis. Auf der Gästeliste zu "Sixty Shades of Carmen" standen beispielsweise Claudia Obert (63), Katja Krasavice (28) und Capital Bra (30). Doch auch aus der Sportwelt war beispielsweise Tennisstar Alexander Zverev (28) zu Gast. Die Partyplanung übernahmen zum Großteil Carmens Töchter Davina (21) und Shania (20). So bauten sie auch ein paar Überraschungen in den Abend ein. Wohl das Highlight dürfte der Auftritt von ESC-Legende Johnny Logan gewesen sein, für den Carmen in ihrer Jugend schwärmte.

RTL II Carmen Geiss und ihre Familie auf ihrem 60. Geburtstag

Instagram / claudiaobert_luxusclever Katja Krasavice und Claudia Obert auf Carmen Geiss' Geburtstagsparty, Mai 2025

