So funktioniert Keith Urbans "Kokain-Klausel" im Ehevertrag

Nach 19 gemeinsamen Ehejahren haben Keith Urban (57) und Nicole Kidman (58) Anfang des Sommers ihre Trennung bekanntgegeben. Das einstige Traumpaar, das 2006 heiratete, verbrachte die letzten Monate bereits getrennt: Keith war auf Tour und verließ die gemeinsame Villa in Nashville, während Nicole mit den beiden Töchtern, Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14), in London lebte. Spannungen zwischen den beiden wurden bei einem gemeinsamen Auftritt im Juni beim FIFA Club World Cup deutlich sichtbar, als ihre sonst üblichen Zärtlichkeiten ausblieben. Diese Distanz deutet auf tieferliegende Probleme hin. Laut Insiderberichten zeichnete sich die Trennung besonders nach dem Tod von Nicoles Mutter im September 2024 deutlich ab. "Es ist, als hätten sie sich getrennt", äußerte sich eine Quelle gegenüber Woman's Day.

Ein besonderes Detail der Trennung zieht derzeit Aufmerksamkeit auf sich: Eine Klausel im Ehevertrag könnte Keith mehrere Millionen Euro einbringen, wie Daily Mail berichtete. Die sogenannte "Kokain-Klausel" legt nämlich fest, dass der Musiker für jedes Ehejahr 766.000 Euro erhält. Das gilt allerdings nur, wenn er sich während der gesamten Ehe strikt von Drogen und Alkohol fernhält. Fällt der Rockstar in eine erneute Sucht zurück, geht er beim geschätzten Vermögen der Schauspielerin in Höhe von 60 Millionen Euro allerdings leer aus. Keith kämpfte in der Vergangenheit offen gegen seine Suchterkrankung, und Nicole spielte eine entscheidende Rolle bei seiner Genesung. Nur Monate nach der Hochzeit setzte sie eine Intervention durch, die laut Keith sein Leben rettete. Bis heute hat er seine Nüchternheit bewahrt, was ihm nun finanziell zugutekommen könnte.

Seit der Eheschließung hatte das Paar eine beeindruckende Karriere und ein gemeinsames Vermögen von fast 240 Millionen Euro aufgebaut. Schon zuvor sprach Keith öffentlich darüber, wie schwer die Anfänge ihrer Ehe waren, da seine Suchtprobleme vieles belasteten. Bei der AFI Life Achievement Award Gala im letzten Jahr gab er zu: "Wir haben 2006 geheiratet, und kaum vier Monate nach unserer Hochzeit hat meine Sucht, gegen die ich nichts unternommen hatte, unsere Ehe in Stücke gerissen." Doch Nicole habe immer an ihn geglaubt und ihm beigestanden. Ob die beiden trotz der aktuellen Trennung noch eine Chance auf Versöhnung haben, bleibt ungewiss. Stimmen aus ihrem Umfeld behaupten, ihre engen beruflichen Zeitpläne hätten sie zunehmend auseinandergebracht – eine Hürde, die sich über die Jahre verstärkte.

Imago / Avalon.red Keith Urban und Nicole Kidman, 2024

Lisa OConnor/AFF-USA.com Faith Margaret Urban, Sunday Rose Urban und Nicole Kidman im April 2024

ROBYN BECK/AFP via Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban