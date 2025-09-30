Wiesn-Drama mit Ex Samira: So schlecht ging es Serkan Yavuz

Ein öffentliches Drama zwischen Serkan Yavuz (32) und Samira Yavuz (31) erregte in den vergangenen Wochen die Aufmerksamkeit. Während des Oktoberfests soll der Realitystar laut seiner Ex-Partnerin angeblich zu tief ins Glas geschaut haben und anschließend mit einer unbekannten Blondine in ein Hotel gegangen sein. Der zweifache Vater selbst weist diese Anschuldigungen jedoch zurück. In seinem Podcast "unREAL mit Serkan Yavuz" sprach er nun über die belastende Situation. "Ich bin ehrlich, das [ein Skandal] raubt so viel Energie, auch wenn du weißt, da war halt nichts", gab er sichtlich bedrückt zu. Besonders die öffentliche Aufmerksamkeit und die damit verbundene Kritik setzten ihm zu.

Serkan erklärte, dass die turbulenten vergangenen Monate ihn stark mitgenommen haben. Schlaflose Nächte, emotionaler Stress und die Berichterstattung zerrten an seinen Nerven. "Zwei Tage, nachdem das war, dachte ich mir: 'Fuck.' Ich habe zu Hause schlecht geschlafen und wollte nicht mehr in dieses Bild gerückt werden", offenbart der TV-Star. Serkan, der sich vor allem für das Wohl seiner Kinder wünscht, dass Ruhe einkehrt, blickt hoffnungsvoll nach vorne: "Ich will wieder Normalität in meinem Leben haben. Das Jahr schlaucht schon sehr." Zudem hofft er auf positive Energie und einen Neuanfang, sobald dieses anstrengende Jahr vorüber ist.

Bereits vor einer Woche hatte Samira in ihrer Instagram-Story öffentlich gegen Serkan geschossen. Die Influencerin schilderte damals, dass sie krank im Bett lag und sich alleine um die gemeinsamen Töchter kümmerte, während der Realitystar auf dem Oktoberfest feierte. "Es ist alles so bodenlos. Und es reicht auch langsam. Ständig 'Tut mir leid, ich war nicht ich, ich will kämpfen', kaum gibt’s zwei Tropfen Alkohol – direkt alles vergessen", wetterte sie. Besonders enttäuschend fand sie, dass Serkan in dieser Nacht für sie nicht erreichbar war und sich stattdessen über eine andere Person bei ihr meldete. Ein Liebes-Comeback schlossen die beiden damit endgültig aus – ob das so bleiben wird?

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025