Royal-Zoff: Prinz Harry entsetzt durch Vergleich mit Diana

Prinz Harry (40) könnte mit dieser Aussage erneut den Zorn seiner royalen Verwandten auf sich ziehen. Der Sohn von König Charles (76) ist bereits seit Jahren mit der britischen Königsfamilie zerstritten. Angeblich will Harry sich aber zumindest gerne mit seinem Vater versöhnen. Vor wenigen Wochen kämpfte Harry vor Gericht in London für mehr Polizeischutz auf britischem Boden für sich und seine Familie – und verlor. Im Anschluss meinte er gegenüber BBC, das würde ihn und seine Lieben der Gefahr aussetzen, mit demselben Schicksal zu enden wie einst seine Mutter Prinzessin Diana (✝36): "Sie wollen, dass sich die Geschichte wiederholt." Eine brisante Aussage, die Charles und dem ganzen Palast sauer aufstoßen und einer Versöhnung endgültig den Riegel vorschieben könnte.

Dianas Tod im Jahr 1997 nach einer verheerenden Verfolgungsjagd mit Paparazzi in Frankreich ist nach wie vor ein sensibles Thema für die Königsfamilie. Wie die Royal-Expertin Ingrid Seward gegenüber The Sun erklärt, reiße Harry aber nicht nur alte Wunden auf, weil er sich mit seiner Mutter vergleiche. Diese Aussage zeige auch, dass er zu stur sei, Fehler seinerseits einzuräumen. "Er ist nicht bereit, sich zu entschuldigen, weil er glaubt, dass er sich nicht entschuldigen muss, weil er glaubt, dass er im Recht ist und alle anderen im Unrecht", meint Ingrid und fügt hinzu: "Natürlich befindet er sich in einer gefährlichen Situation. Aber glaubt er wirklich, die britische Regierung wird zulassen, dass er getötet wird?"

Harry, seine Frau Meghan (43) und die beiden gemeinsamen Kinder ließen Großbritannien und den Palast bereits vor Jahren hinter sich und fanden in den USA ein neues Zuhause. Während der Herzog von Sussex nur ab und zu in seine alte Heimat kommt, meidet seine Frau eine Reise nach London komplett. Angeblich aus Sicherheitsgründen. Denn mit ihrem Rücktritt von ihren royalen Pflichten wurde beschlossen, dass den beiden kein staatlicher Schutz mehr zusteht. Für Security müssten sie selbst aufkommen. Gegen diesen Beschluss wollte Harry in dem vergangenen Gerichtsverfahren vorgehen. Unterstützung von seinem Vater bekam er dabei nicht. Wie Insider schon mehrfach berichteten, soll Charles das Vertrauen in seinen jüngeren Sohn verloren haben.

Getty Images Prinzessin Diana, April 1983

Getty Images König Charles und Prinz Harry im April 2019

