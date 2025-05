So wild feiern die Bayern-München-Stars den 34. Meistertitel

Die Männer des FC Bayern hatten am Wochenende allen Grund zur Freude: Sie wurden zum 34. Mal Deutscher Meister. Ihren Erfolg feierten die Fußballer im Gourmet-Restaurant Käfer, wo laut Bild Hochstimmung herrschte – nicht zuletzt, weil die Mannschaft nach dem spannenden Saisonfinale erst durch das Unentschieden von Leverkusen in Freiburg am Sonntag den Titel von der Couch aus bekam. Auf der Party wurde es wohl feuchtfröhlich: Die Münchner feierten bis spät in die Nacht, hörten Songs wie "Ham kummst" von Seiler und Speer und tranken eine Menge Champagner und Weißwein.

Thomas Müller (35) war ebenfalls anwesend – und soll sich nicht nur eine Meister-Zigarre gegönnt haben, sondern nach zwei Uhr immer noch am Feiern gewesen sein. Das ist es allerdings nicht, was für Verwunderung sorgte: Der Kicker teilte mitten in der Nacht ein komplett schwarzes Bild auf Instagram und setzte lediglich die Worte "Deutscher Fußballmeister" darunter. Viele Fans wunderten sich daraufhin, was er damit gemeint haben könnte. "Hat er das Foto in seiner Tasche gemacht?", kommentierte beispielsweise ein Nutzer den Beitrag, während ein anderer scherzte: "Wunderschönes Bild, Thomas."

Während Thomas und sein Kollege Leroy Sané (29) dem deutschen Blatt zufolge über einen Geheimgang in das Lokal geschlichen sein sollen, nahmen Leon Goretzka (30) und Jamal Musiala (22) den normalen Eingang – und wurden natürlich prompt darauf angesprochen, wie sie es finden, den Meistertitel vom Sofa aus gewonnen zu haben. "Das halten wir davon", brüllte Leon lauthals und hielt dabei eine provisorische Meisterschale aus Pappe in die Höhe. Es ist also anzunehmen, dass er und seine Teamkollegen aus dem Häuschen sind – wie wird es wohl sein, wenn sie die tatsächliche Meisterschale in den Händen halten?

Getty Images Thomas Müller im April 2025

Getty Images Leon Goretzka März 2025

