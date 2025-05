66.000 Euro? So teuer soll ein Ticket für die Met Gala sein

Die meisten Stars der Met Gala werden von großen Luxusmarken eingeladen oder erhalten eine Einladung auf Anweisung der Vogue. Allerdings ist es auch möglich, ein Ticket zu kaufen – wer eine Eintrittskarte haben möchte, muss aber ordentlich hinblättern. Laut New York Times sollte ein Met-Gala-Ticket 2024 rund 66.000 Euro kosten. Ein Tisch für zehn Personen lag wohl bei etwa 308.000 Euro. Ein Schnäppchen ist die Benefizveranstaltung also bei Weitem nicht. Dafür gehen die gesamten Einnahmen an das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art. Vergangenes Jahr kamen so rund 23 Millionen Euro zusammen – der Betrag für dieses Jahr ist noch nicht bekannt.

Die Met Gala gilt als eines der größten Events in Sachen Mode und Fashion. Köpfe des Ganzen sind die Vogue und vor allem deren Chefin Anna Wintour (75). Die Veranstaltung ist aber nicht nur für ihre hochkarätige Gästeliste und die stets aufwendigen Looks bekannt, sondern auch für ihre teils skurrilen Regeln. Berühmt-berüchtigt ist das Fotoverbot: Die Promis dürfen auf der eigentlichen Gala keine Selfies für Social Media machen. Grund dafür ist laut Veranstalter zum einen die Sicherheit und zum anderen sollen die Gäste den Abend ohne Bildschirme genießen. Eine weitere unumstößliche Regel ist die Sitzordnung: Ehepartner dürfen nicht zusammensitzen und es soll über die Jahre keine Wiederholung der Sitznachbarn geben. So sollen die Gäste sich untereinander besser kennenlernen. Darüber hinaus herrscht Rauchverbot und auf Wunsch von Anna sollen Zwiebeln und Knoblauch beim Abendessen wohl vermieden werden, damit niemand Mundgeruch bekommt.

Das wohl Spannendste an der Met Gala sind aber die Looks der Gäste. Jedes Jahr gibt es ein spezielles Motto und die Promis greifen dafür meist tief in die Trickkiste. So gab es schon echte kleine Shows mit Rauchschwaden oder spannende Farbwechsel auf dem roten Teppich. Lange herrschte aber das Gerücht, dass die Stars nicht einfach anziehen dürfen, was sie wollen, sondern alles von Anna selbst abgesegnet werden muss. Zu Gast bei "Good Morning America" wurde die gebürtige Britin vor der Gala gefragt, ob das wirklich stimme. Die Frage beantwortete sie mit einem klaren Nein. Manche würden sie zwar um Rat fragen, das sei aber keine Vorschrift.

Getty Images Anna Wintour bei der Met Gala 2024

Zendaya Coleman bei der Met Gala 2019

