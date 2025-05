Diego Pooths kleiner Bruder Rocco glänzte bei "Let's Dance"

Großer Auftritt für Rocco Pooth (13) bei Let's Dance! In der neunten Show der beliebten Tanzsendung durfte der 13-jährige Bruder von Diego Pooth (21) nun gemeinsam mit seinem Vater Franjo Pooth (55) Teil von Diegos berührendem "Magic Moment" auf der Bühne sein. Während Diego als Tanzkandidat bereits für Begeisterung sorgte, stahl diesmal der jüngste Spross der Familie allen die Show. Besonders Tänzerin Ekaterina Leonova (38), kurz Ekat, geriet angesichts des charmanten Nachwuchs-Pooths regelrecht ins Schwärmen: "Ich will ihn immer nur knuddeln!", verriet sie RTL hinter den Kulissen und zeigte sich sichtlich verzückt.

Dass Roccos Auftritt auch beim Publikum gut ankam, zeigte sich unmittelbar nach der Ausstrahlung. In den sozialen Netzwerken überschlug sich die Community mit begeisterten Kommentaren – gelobt wurde nicht nur Diegos Leistung, sondern auch der herzliche Familienmoment. "Mir kamen am Anfang, als der kleine Bruder mit Papa auf der Bank saß und der Kleine zu den Sternen zeigte, die Tränen", schrieb ein Nutzer auf Instagram. "Das hat mich sehr berührt." Auch die Jury lobte die emotionale Darbietung der Familie und vergab 30 Punkte für die wunderbare Hommage an Opa Pooth.

Bereits in vorherigen Folgen von "Let's Dance" wurde die enge Verbindung der beiden Brüder thematisiert. So schickte Rocco seinem großen Bruder kürzlich eine liebevolle Videobotschaft, in der er ihm alles Gute für den nächsten Tanzauftritt wünschte. Diego selbst hatte daraufhin begeistert erklärt: "Der ist so süß!" und betont, wie eng ihr Verhältnis sei. Die Familie Pooth – Diego, Rocco und ihre Eltern Franjo und Verona Pooth (57) – präsentiert sich stets als eingeschworenes Team: ob bei öffentlichen Auftritten oder auf dem Tanzparkett.

Getty Images Diego Pooth und Ekaterina Leonova, "Let's Dance" im Jahr 2025

Instagram / verona.pooth San Diego, Verona, Franjo und Rocco Pooth im Juli 2024

