Pärchenauftritt: Dua Lipa und Callum glänzen bei Met Gala

Dua Lipa (29) und Callum Turner (35) sorgen für einen romantischen Moment bei der Met Gala. Die Sängerin und der Schauspieler geben ihren Fans eigentlich nur ab und zu einen Einblick in ihre Beziehung – bei dem Fashion-Event in New York City posieren sie aber als strahlendes Paar auf dem roten Teppich. Dua war in ihrem eleganten Kleid aus durchsichtigem Stoff, mit tiefem V-Ausschnitt und verspielten Mustern ein echter Hingucker – ihr Liebster hingegen trat in seinem schwarzen Anzug ein wenig zurückhaltender auf. Was die Fans aber sicher umso mehr gefreut haben wird, waren die verliebten Blicke, die die beiden sich immer wieder zugeworfen haben.

Dua und Callum machten ihre Beziehung im Juli 2024 offiziell. Zuvor gab es aber schon jede Menge Hinweise darauf, dass die beiden ein Paar sind. Paparazzi erwischten sie bei heimlichen Dates oder romantischen Spaziergängen. Seit September kursieren auch Gerüchte, dass die Grammy-Gewinnerin und der Phantastische Tierwesen-Darsteller sich sogar verlobt haben. "Dua und Callum sind echt verliebt und wissen, dass das für immer hält. Sie sind verlobt und könnten nicht glücklicher sein", plauderte ein Insider gegenüber The Sun aus. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher aber noch nicht.

Bevor Dua ihren Callum kennenlernte, führte sie bereits öffentliche Beziehungen mit Romain Gavras (43) und Gigi Hadids (30) Bruder Anwar (25). Doch der Filmstar scheint der Richtige zu sein. Laut Insidern sind die beiden unzertrennlich und planen eine gemeinsame Zukunft. "Die beiden sind füreinander geschaffen. [...] Er ist immer da und unterstützt sie. Er reist ihr sogar nach und überrascht sie häufig mit romantischen Gesten", erzählte eine Quelle gegenüber dem Magazin Life & Style. Callum sei ein sehr liebevoller Partner und unterstütze seine Partnerin. Sogar ihre Familie soll ein großer Fan von dem Briten sein.

Getty Images Callum Turner und Dua Lipa bei der Met Gala im Metropolitan Museum of Arts

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa

