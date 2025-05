Victoria Beckham teilt Familienporträts ohne Sohn Brooklyn

Zuletzt machte die Beckham-Familie nicht nur mit David Beckhams (50) spektakulärer Party anlässlich seines 50. Geburtstags Schlagzeilen – auch eine mutmaßliche Fehde zwischen Sohnemann Brooklyn Peltz-Beckham (26) und dem Rest der Familie wird seit Wochen heiß diskutiert. Eine Reihe von Schnappschüssen der Geburtstagsfeier, die Victoria Beckham (51) nun auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, könnten die Gerüchte weiter anheizen. Darauf posiert das Ehepaar unter anderem gemeinsam mit seinen Sprösslingen Cruz (20), Romeo (22) und Harper Seven (13). Dass Brooklyn nicht zur Party kam, ist bekannt. Vergangene Familien-Posts, auf denen ihr Ältester fehlte, kommentierte Victoria aber stets mit "#vermissedich @brooklynbeckham" – dieses Mal verzichtete das Model auf diesen Hashtag.

Auch in den Kommentaren unter dem Beitrag taucht die Frage auf: "Wo ist Brooklyn?". Dadurch entsteht eine Diskussion über das Fehlen des 26-Jährigen. Schnell kommt dabei die Sprache auf seinen Bruder Romeo und dessen neue Freundin Kim Turnbull. Der 22-Jährige und das Model sind seit einem halben Jahr ein Paar. Angeblich datete Kim in der Vergangenheit aber auch schon Brooklyn, bevor der auf seine jetzige Ehefrau traf. Die Tatsache, dass seine Ex nun mit seinem Bruder zusammen ist, soll zu einem Streit zwischen den beiden jungen Männern geführt haben – und auch auf ein Zusammentreffen mit ihr bei der Familienfeier will Brooklyn wohl umgehen.

Nicht nur an einem Tag zelebrierte der Ex-Fußballprofi seinen runden Geburtstag. Brooklyn blieb aber sowohl der exklusiven Dinnerparty, der glamourösen Party in London als auch dem Vater-Söhne-Angelausflug fern. Auch auf Social Media meldete er sich – entgegen der familiären Gewohnheiten – nicht zum Ehrentag seines Vaters. Insidern zufolge soll das auf einen eskalierten Streit zwischen David und seiner Schwiegertochter Nicola Peltz-Beckham (30) zurückzuführen sein. Schon früher gab es immer wieder Gerüchte, dass das Model einen großen Einfluss auf das Handeln ihres Mannes haben soll. Gegenüber Mirror verrieten die Quellen, dass die Familie inzwischen "fertig mit Nicola" sei und vergeblich darum kämpfe, Brooklyn wieder auf ihre Seite zu holen.

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Weihnachten 2024

Instagram / victoriabeckham David Beckham und Victoria Beckham im Februar 2025

