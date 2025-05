Justin Baldoni und sein PR-Team erhalten Morddrohungen

Die Auseinandersetzung zwischen Justin Baldoni (41) und Blake Lively (37) nimmt kein Ende. Während die beiden Schauspieler das Ganze mittlerweile vor Gericht klären, scheinen Fans einen ganz anderen Weg gefunden zu haben, damit umzugehen. Vor allem für Justin wird das offenbar gerade richtig unangenehm, denn wie eine Quelle aus seinem PR-Team gegenüber Daily Mail erzählt, bekommt der US-Amerikaner und einige Team-Mitglieder sogar Morddrohungen. "Ich musste der Schule meines Kindes sagen, dass wir Morddrohungen erhalten haben. Wir mussten sogar ein Tor für die Sicherheit bauen, weil im Wesentlichen private Informationen aus den Gerichtsakten durchgesickert sind", erklärte die PR-Mitarbeiterin.

Tatsächlich sollen Daten wie Privatadressen, die in den Dokumenten vermerkt sind, geleakt worden sein, weshalb sowohl Justin als auch sein Team um ihre Sicherheit fürchten. Blakes Vertreter sollen daran nicht unschuldig sein: "Aus den Gerichtsakten sind private Wohnadressen durchgesickert, was von Livelys Seite vorangetrieben wurde. Das wurde in den sozialen Medien geteilt und es gibt Leute, die drohen, jedem, der für das Unternehmen arbeitet, zu schaden." Viele der Drohungen sollen zudem einen antisemitischen Inhalt haben und die Betroffenen schwer beleidigen. Im Netz fanden sich Drohungen wie: "Ich werde es genießen, zu sehen, wie du zerstört wirst." Andere schrieben: "Ich hoffe, dein Leben ist elend, ich hoffe, du erfährst den schlimmsten Schmerz aller Zeiten."

Begonnen hatte das Drama zwischen Blake und Justin mit Abschluss der Dreharbeiten ihres gemeinsamen Films It Ends With Us. Die ehemalige Gossip Girl-Darstellerin warf ihrem Co-Star und Regisseur zunächst nur vor, sie am Set degradiert und persönlich beleidigt zu haben, unter anderem durch Bodyshaming. Später weitete sie die Anschuldigungen auf Belästigung aus. Justin wies die Vorwürfe von sich. Es blieb also nur der Weg vor einen Richter. Im Zuge dieses Streits wurden aber auch immer wieder Stimmen laut, die Blakes Verhalten am Set kritisierten. So soll sie immer wieder ihre Machtposition als Produzentin und Serienstar ausgespielt haben. "Ich habe das Gefühl, dass Blake seine Freundlichkeit gerochen hat, sie für Schwäche hielt und versuchte, daraus einen Vorteil zu ziehen und die Macht zu ergreifen", meinte ein Crew-Mitglied im Gespräch mit "60 Minutes".

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively im August 2024

Anzeige Anzeige