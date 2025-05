Walentina Doronina behauptet: Sie musste Ex Can Geld leihen

Seit Sommer 2024 sind Can Kaplan und Walentina Doronina (24) offiziell getrennt. Das Ex-Paar lieferte sich nach seiner Trennung auf Social Media einen regelrechten Rosenkrieg – und der hält wohl bis heute an. Der Unternehmer ist dieses Jahr Teil der neuen Kampf der Realitystars-Staffel und nutzt seine Teilnahme an dem Format als Chance, "um mich endlich zeigen zu können, meine echte Art", wie er in der zweiten Folge der Sendung erklärt, die bereits auf RTL+ zu sehen ist. In den vergangenen Shows, die er mit ihr mitgemacht habe, sei er von ihr stets nur "so mitgezogen worden". "Ich war ja eigentlich so ein Anhängsel", meint Can, stellt aber im gleichen Zuge klar: "War aber auch bewusst so, weil ich gesagt habe, das ist ihr Business und ich unterstütze sie dabei." Jetzt habe sich das Blatt aber gewendet – und Moderatorin Arabella Kiesbauer (56) möchte von ihm wissen, warum er mit der Teilnahme nun ihr Business zu seinem mache.

Das weiß der einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat schnell zu beantworten: "Weil sie mich betrogen hat in einer TV-Show. Für mich war eigentlich klar, dass ich das nicht zu meinem Beruf mache, aber wenn man so etwas erlebt, ja, ich glaube, dann ändern sich auch Meinungen und dann steht man plötzlich hier bei 'Kampf der Realitystars' mit erhobener Brust und möchte sich dann doch noch mal von einer anderen Seite zeigen." Wie Walentina in ihrer Instagram-Story zu verstehen gibt, scheint sie aber einen anderen Grund für seinen Sinneswandel zu vermuten: "So viel Geld, wie ich ihm immer privat leihen musste... Zum Glück hab ich ihm damals vor Germany Shore keine 50.000 Euro für seine ach so erfolgreiche Firma geliehen. Anders scheint er ja nicht an Geld zu kommen", kommentiert sie in ihrer Story den Ausschnitt von besagter KDRS-Folge. Außerdem fügt sie einen Screenshot ein, auf dem Zahlungen an Cans Konto vermerkt sind.

Zu den Äußerungen seiner Verflossenen hat sich Can bisher nicht geäußert. Neben dem 28-Jährigen nehmen an der diesjährigen KDRS-Staffel weitere Reality-TV-Bekanntheiten wie Linda Nobat (30), Laura Maria Lettgen, Dennis Lodi, Stephen Dürr (50), Hati Suarez und Daymian Weiß teil. Das Aufeinandertreffen von Can und Daymian dürfte besonders interessant sein: Immerhin war der 20-Jährige derjenige, mit dem Walentina bei "Germany Shore" damals fremdgeknutscht und Can betrogen hat. Wie das Kennenlernen ausgeht, können sich die Zuschauer kommenden Mittwochabend in Folge zwei auf RTLZWEI anschauen.

ActionPress / Panama Pictures Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

RTLZWEI Daymian Weiß, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

