Can Kaplan will bei KDRS Walentina-Beziehung verarbeiten

Can Kaplan wagt sich in die bunte Welt von Kampf der Realitystars und bringt dabei reichlich emotionales Gepäck mit. Der Unternehmer, der durch seine Beziehung mit Realitystar Walentina Doronina (24) bekannt wurde, ist seit einiger Zeit wieder Single. In der neuen Staffel der Realityshow möchte der Geschäftsmann zeigen, wer er wirklich ist, und gleichzeitig die turbulente Vergangenheit mit seiner Ex-Partnerin verarbeiten. "Jetzt bin ich froh, dass ich mal abseits meiner Ex-Beziehung zeigen kann, wer ich bin", erklärte Can in einer Pressemitteilung von RTLZWEI.

Can möchte sein Image als Anhängsel seiner bekannten Ex nun endgültig abschütteln. "Ich glaube, hinter jedem Menschen steckt etwas und man muss es einfach zeigen. Vielleicht wollen die Zuschauer auch eine Wandlung sehen, wollen wissen, wer ich wirklich bin", schilderte der Hobby-Boxer. In den vergangenen Jahren habe er viel Zeit in sein Unternehmen und seine Beziehung gesteckt und freue sich, mit etwas ganz anderem seine Zeit zu verbringen. Fans können sich auch auf ein wenig Feuer freuen, deutete Can an. "Ich bin eigentlich ein ruhiger Typ, scheue aber nicht, meinen Senf dazu abzugeben, wenn es auch mal Streit gibt", meinte er.

Can und Walentinas turbulente Beziehung sorgte für jede Menge Schlagzeilen. Die beiden verlobten sich sogar im TV, doch zu einer Hochzeit kam es nie. Bei Germany Shore erklärte Walentina die Beziehung für beendet und knutschte daraufhin mit Daymian Weiß und Calvin Steiner rum. Can, der nicht Teil der Show war, erfuhr erst später von dem Seitensprung und konfrontierte seine Ex schließlich vor laufenden Kameras. Bei "Kampf der Realitystars" wird Can nun wahrscheinlich auf Daymian treffen, der ebenfalls Kandidat ist.

Nicole Kubelka / Future Image Can Kaplan und Walentina Doronina, Reality-TV-Stars

Panama Pictures / ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Bekanntheiten

