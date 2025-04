Kanye West soll seine Kinder uneingeschränkt sehen dürfen

Kim Kardashian (44) lässt sich das Gerede von ihrem Ex Kanye West (47) anscheinend nicht länger gefallen. Der Skandalrapper sorgte kürzlich mit neuen Statements auf X für Aufsehen: Angeblich werde ihm der Kontakt zu seinen vier Kindern, die er mit der The Kardashians-Bekanntheit teilt, verwehrt. Diese Aussage lässt Kim nun geraderücken. Eine ihr nahestehende Quelle erklärt gegenüber Daily Mail: "Kanye kann die Kinder sehen, wann immer er will, es gibt keine Einschränkungen." Die Behauptungen des Musikers hätten demnach keine Grundlage.

Vielmehr sei es Kanye, der den Kontakt zu seinen Kids schleifen lässt. "Kanye war in den letzten Monaten in LA und hat erst eine Woche vor seiner Abreise darum gebeten, die Kinder – außer North (11) – zu sehen", schildert der Insider weiter. North, der älteste Sprössling des Ex-Paares, scheint eine Ausnahme zu sein – die Elfjährige wird immer wieder an der Seite ihres Vaters und seiner neuen Ehefrau Bianca Censori (30) gesehen. Während Kim dem Kontakt angeblich keinen Riegel vorschiebt, soll sie dennoch ein wachsames Auge auf ihre Kids haben. "Kim ist sehr vorsichtig, um sie nicht in chaotische Situationen zu bringen. Der Schutz ihrer Kinder steht an erster Stelle", erklärt die Quelle.

In einer Reihe von Posts hatte Kanye beteuert, seinen Sohn Saint im Jahr 2025 noch kein einziges Mal zu Gesicht bekommen zu haben. Der 47-Jährige legte nahe, er brauche die Unterstützung eines Anwalts, da Kim ihm seinen Nachwuchs weggenommen habe. "Ich muss meine Kinder nicht nur 'sehen', ich muss sie großziehen. Ich bin ein guter Vater", beteuerte Kanye.

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern North, Saint, Psalm und Chicago, 2019

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

