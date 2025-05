Endgültig: "Ex on the Beach"-Eric und Aline sind getrennt

Eric Bernhard und Aline Smith, die im vergangenen Jahr bei Ex on the Beach dabei waren, gehen ab sofort getrennte Wege. In seiner Instagram-Story spricht der Reality-TV-Star nun ganz offen über das Liebes-Aus. "Da mich trotzdem immer noch viele fragen – obwohl ich es eigentlich schon deutlich gemacht habe – sage ich es jetzt noch einmal ganz klar: Ich bin Single", macht Eric seine neue Lebenssituation deutlich. Aline und Eric hatten nach den Dreharbeiten eigentlich wieder zueinandergefunden, doch jetzt ist offensichtlich endgültig Schluss.

Mit seinem Statement sendet der Rapper auch ein Zeichen an die Community. Er bat darum, keine weiteren Updates, Screenshots oder Gerüchte rund um seine Ex-Partnerin geschickt zu bekommen. "An die, die sich angesprochen fühlen, beschäftigt euch einfach mit euch selbst. Ich denke, das erfüllt euch mehr", meint Eric weiter. Über die genauen Gründe, warum die einstigen Turteltauben nun getrennte Wege gehen, äußerten sich bisher weder Eric noch Aline auf ihren Social-Media-Kanälen.

Noch vor wenigen Monaten sorgten Aline und Eric für Schlagzeilen, als sie nach ihrer Zeit bei "Ex on the Beach" offiziell verkündeten, ihrer Liebe eine zweite Chance zu geben. Die Blondine erklärte zu dem Zeitpunkt stolz auf Instagram: "Wir sind tatsächlich zusammen [...]. Es hat sehr lange gedauert, wir haben uns sehr viel Zeit gelassen." Begeisterte Reaktionen von Fans und ehemaligen Mitstreitern ließen nicht lange auf sich warten – viele hofften auf ein Happy End für das einstige Paar. Doch genau das bleibt nach aktuellem Stand vorerst aus.

Eric Bernhard, Kandidat bei "Ex on the Beach" 2024

Aline Smith, Reality-TV-Bekanntheit

