Zweite Ankündigung: Nikola und Kim Virginia kaufen einen Van

"Jetzt passiert alles Schlag auf Schlag", mit diesen Worten kündigt Kim Virginia Hartung (29) in ihrer neuesten Story auf Instagram die nächste gute Nachricht an. Sie und ihr Verlobter Nikola Glumac (29) kaufen sich einen eigenen Van. "Wir haben einfach durch Fiji gemerkt, egal wie schön es war, dass wir das Van-Couple schlechthin sind", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit ihre Entscheidung und führt aus: "Wir hatten das ja erst gestartet, weil wir etwas Ausgefallenes machen wollten, was so auch noch nie jemand beziehungsweise superwenige Influencer bisher gemacht haben. Einfach ein ausgefallenes Abenteuer. Wir haben aber einfach gemerkt, dass das absolut wir sind."

Die frohen Neuigkeiten, die Kim ein breites Grinsen ins Gesicht zaubern, folgen auf ein weiteres großes Projekt der Promis unter Palmen-Stars: Sie werden in ihr erstes gemeinsames Eigenheim ziehen. Wie die Influencerin auf Social Media betonte, sind beide sogar schon fündig geworden. Ihr Traumhaus befindet sich in ihrer Wahlheimat Dubai, unmittelbar in der Nähe eines Spielplatzes. In erster Linie kam die Entscheidung für den Schritt nämlich wegen der bevorstehenden Geburt von Kim und Nikolas Tochter.

Obwohl das Reality-Paar aktuell kaum glücklicher sein kann, hat die Dschungelcamp-Teilnehmerin aber auch etwas Bammel: "Momentan, ich sage es immer wieder: Es läuft alles so perfekt. Das macht mir schon Angst, es kann nicht immer alles nur perfekt laufen." Denn dass inmitten all der wundervollen News aus dem Hause Hartung-Glumac auch ab und zu dunkle Wolken am Himmel aufziehen, kennt Kim schon zur Genüge: Die zwei gerieten in den vergangenen Wochen mehrmals in heftige Stürme und auch zwischen den werdenden Eltern gab es im übertragenen Sinn bereits das ein oder andere Donnerwetter.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

