Justin Biebers Mama Pattie lobt Haileys Mutterqualitäten

Pattie Mallette (50) hat zum Muttertag rührende Worte an ihre Schwiegertochter Hailey Bieber (28) geteilt. Auf Instagram veröffentlichte Pattie einen liebevollen Post, in dem sie Hailey als große Bereicherung für die Familie ihres Sohnes Justin Bieber (31) bezeichnete. "Happy Mother's Day Hailey, du bist ein Geschenk für unsere Familie – anmutig, stark und voller Liebe. Es war eine große Freude, dir dabei zuzusehen, wie du so vollständig und wunderschön in die Rolle der Mutter hineingewachsen bist. Ich liebe dich", schrieb Pattie und unterlegte ihre Nachricht mit einer Bilderreihe, die Einblicke in das Familienleben mit Haileys und Justins Sohn Jack Blues gibt.

Hailey reagierte auf den Beitrag mit einem herzlichen "Love you Happy Mothers Day". Auch Justin ließ es sich nicht nehmen, seiner Frau mit besonderen Fotos und einer Muttertagsbotschaft bei Instagram zu gratulieren. Er postete ein Foto von Hailey, auf dem das Model mit Jack im heimischen Wohnzimmer zu sehen ist und sie ein Hockeyspiel schauen. Außerdem teilte der Musiker ein altes Bild, das ihn als Kind mit seiner Mutter Pattie zeigt.

Hailey nutzte den Tag zudem, um ihren Fans süße Fotos von Jack zu zeigen. Hailey und Justin bemühen sich seit der Geburt weitgehend um Privatsphäre, auch wenn Social-Media-Aktivitäten immer wieder für Schlagzeilen sorgen. Die öffentliche Anerkennung, die alle Beteiligten jetzt anlässlich des Muttertages zeigen, unterstreicht nun aber die Verbundenheit der Familie.

Instagram / pattiemallette Hailey Bieber mit dem Fuß von Baby Jack Blues

Instagram / justinbieber Hailey Bieber mit Baby Jack Blues

