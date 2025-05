Tara Tabitha schockt Fans mit neuer Liebe zu Reality-Badboy

Tara Tabitha (32) sorgt momentan für Gesprächsstoff in der Welt des Reality-TV. Die Wienerin hat ihre neue Beziehung mit Denis Lodi öffentlich gemacht – und die Reaktionen ihrer Fans könnten kaum gegensätzlicher sein. In den sozialen Medien entlädt sich eine regelrechte Hasswelle: Etliche Follower werfen Denis vor, sich in Formaten wie "Kampf der Realitystars" respektlos und "trashig" benommen zu haben. Die Kommentare reichen von "Ist das dein Ernst?" bis hin zu heftigen persönlichen Angriffen auf Denis und Vorwürfen, dass Tara ihr Image gefährde.

Viele ihrer Anhänger sind von der Partnerwahl der Reality-Queen enttäuscht. Die Kritik richtet sich nicht nur gegen Denis’ Verhalten – Furzen, Rülpsen und fehlende Manieren im Fernsehen – sondern auch gegen seine angeblich mangelnde Eloquenz. Manche sind überzeugt, dass Tara durch diese Beziehung ihr zuvor als stilvoll empfundenes Auftreten schadet. Sie selbst lässt die Kommentare jedoch kalt: Statt sich zu äußern, teilte sie zuletzt ein emotionales Video mit ihrem neuen Freund und schrieb dazu: "Die Stimmen verstummen, wenn du bei mir bist." Bereits in der Vergangenheit hatte Tara mit ihrem Ehrgeiz und ihrer Inszenierung gepunktet, doch diesmal scheint ihre Fangemeinde eine Grenze zu ziehen.

Bekannt wurde Tara durch Formate wie "Ex on the Beach", ihre eigene Serie "Tara – mit Hirn, Charme und High Heels" und das "Dschungelcamp". Nicht selten hat sie mit provokanten Aussagen und glamourösen Auftritten polarisiert. Privat hält Tara ihr Beziehungsleben meist im Hintergrund, doch Denis ist ihr offenbar so wichtig, dass sie die Kritik bewusst ausblendet. Im engen Kreis beschreibt man die Reality-Queen als loyal und sensibel – Eigenschaften, die sie nach eigenen Worten auch an ihrem neuen Freund schätzt. Trotz des Shitstorms verbringt das Paar derzeit viel Zeit miteinander und zeigt sich von der negativen Aufmerksamkeit unbeeindruckt.

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Tara Tabitha und Dennis Lodi, Realitystars

Anzeige Anzeige

Collage: RTL II, RTLZWEI Collage: Die Realitystars Tara Tabitha und Dennis Lodi, 2025.

Anzeige Anzeige