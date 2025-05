Böse Fremdgeh-Vorwürfe: Dennis Lodi verteidigt sich im Netz

Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi machten kürzlich ihre Beziehung publik. Es scheint jedoch, als gönnt nicht jeder dem Paar sein Liebesglück: Wie der Kampf der Realitystars-Kandidat in seiner Instagram-Story wettert, machten es sich einige Follower zur Aufgabe, seiner Partnerin "alte Screenshots und Chatverläufe" zukommen zu lassen, die wohl beweisen würden, dass er ihr untreu ist. "Ihr könnt alle meinen A*sch lecken", schimpft er und fügt hinzu: "Bekommt euer Leben bitte in den Griff."

Der ehemalige Make Love, Fake Love-Teilnehmer macht also deutlich: Er ist glücklich in seiner Beziehung mit Tara und sucht keinesfalls den Kontakt zu anderen Frauen. Daher versteht er auch nicht, weshalb Außenstehende versuchen, seine Romanze zu sabotieren. "Was ist das für ein neuer Trend, Paaren aus der Öffentlichkeit zu schreiben, dass ihr Partner sie betrügt, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen und dabei vielleicht eine Beziehung zu zerstören? Ekelhaft", macht Dennis seinem Ärger Luft.

Tara gab Ende vergangenen Monats bekannt, dass sie mit Dennis zusammen ist. Sie deutete bereits in den Wochen zuvor an, einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben, verriet aber nicht, um wen es sich dabei handelte. Nach einigen Spekulationen ließ die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin die Bombe dann in einem Social-Media-Beitrag platzen. "Darf ich vorstellen... die Queen und ihr Löwe", schrieb sie zu einem Video, in dem die zwei Reality-TV-Kandidaten turtelten und sich einen liebevollen Kuss gaben.

Instagram / dennislodi95 Dennis Lodi und Tara Tabitha im Mai 2025

Instagram / taratabitha Tara Tabitha und Dennis Lodi, Realitystars

