Absturz: Für Marlisa Rudzio ist Nico Legat "kaputte Seele"

Nico Legat (27) befindet sich nach einem Absturz auf Mallorca in einer Entzugsklinik. In der Vergangenheit kämpfte der Realitystar bereits mehrfach mit seinem hohen Alkoholkonsum. In schwierigen Zeiten stand ihm bisher immer sein Ex-Flirt Marlisa Rudzio (35) bei – das möchte die Influencerin trotz des angespannten Verhältnisses beibehalten. "Ich war immer für Nico da, er konnte mich immer anrufen, egal, was ist", erklärt sie im RTL-Interview und bezieht sich damit auf die Tatsache, dass Nico sie während seiner Alkohol-Eskapaden auf der Sonneninsel mehrfach kontaktierte. Dennoch sei sich Marlisa über den Zustand des TV-Casanovas bewusst: "In meinen Augen ist er leider eine verlorene Seele, eine kaputte Seele". Sie betont allerdings im gleichen Atemzug, dass er ein "herzensguter Mensch" sei.

Marlisa wünscht Nico: "Ich hoffe einfach, dass er in der Klinik gesund wird, dass ihm geholfen wird, dass er zu sich selber kommt, dass er wirklich bereit ist, [...] das anzugehen." Die Realitystars führten zwar nie eine Beziehung, doch durften sich eine lange Zeit kennenlernen. Die Dating-Phase endete für die Influencerin jedoch mit sehr viel Herzschmerz. "Er hat mir mein Herz herausgerissen. Er hatte ja damals eine Freundin und hat mir nichts davon erzählt", schildert die Blondine. Mittlerweile hat Nico wieder eine neue Freundin: Nina Kristin (43). Die Fronten zwischen Marlisa und dem einstigen Playboy-Model scheinen jedoch verhärtet zu sein.

An die wahre Liebe zwischen Nina und Nico glaubt Marlisa jedoch nicht. Sie betonte bereits mehrfach, dass sie davon ausgeht, die Beziehung der beiden sei "fake". Vor wenigen Monaten hatte die 35-Jährige auf Instagram kein Blatt vor den Mund genommen. Sie warf Nico und Nina in ihrer Story vor, ihre Beziehung sei bloß Show. "Das ist die größte Fake-PR-Beziehung, die ich jemals gesehen habe", ätzte die Influencerin damals. Mit spitzen Hashtags wie "Ab ins Sommerhaus" und "Peinlich" legte sie noch nach.

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa und Nico Legat, Realitystars

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio, Influencerin

