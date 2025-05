Diese Realitystars gratulieren Anita Latifi zur Hochzeit

Anita Latifi (29) ist unter der Haube. Zu ihrer Hochzeit erhält die DSDS-Bekanntheit ganz viel Liebe von ihren Reality-TV-Kollegen. Vanessa Mariposa (32) freut sich über das Glück der beiden Turteltauben: "Herzlichen Glückwunsch, Süße." Auch Sarah Liebich und Tara Tabitha (32) hinterlassen den beiden Glückwünsche in der Instagram-Kommentarspalte. "Traumpaar", schwärmt Sarah Knappik (38) zu Braut und Bräutigam. Rafi Rachek (35) und Michelle Monballijn gratulieren der Kampf der Realitystars-Teilnehmerin und ihrem Fabrice ebenfalls ganz herzlich.

Vor wenigen Stunden teilte Anita die tollen News mit ihrer Community, dass sie und Fabrice den nächsten Schritt gewagt und geheiratet haben. Dazu zeigte sich das frisch angetraute Pärchen im Netz überglücklich in seinem Hochzeitslook. Ihre Vermählung fand still und heimlich statt – so wollten die beiden es. "Wir wollten sofort standesamtlich heiraten. Ganz intim, nur mit der engsten Familie. Niemand aus unserem Freundeskreis wusste davon", verriet die Sängerin Bild zu ihrem großen Tag.

Anita und Fabrice steckten in den vergangenen Monaten voller Überraschungen. Vor ihrer Hochzeit gaben sie bereits ihre Verlobung bekannt – und noch besser: dass sie in freudiger Erwartung ihres ersten gemeinsamen Kindes sind. "Und dann schickt dir Gott einen Menschen, der deiner Seele einen Frieden schenkt... Der deinem Herzen ein Lächeln bringt... Und all die Wunden in dir heilen will... Ein Geschenk, das Gott für dich geschickt hat...", freute Anita sich bei ihrer Schwangerschaftsankündigung. Das Geschlecht ihres Kindes verriet sie bislang noch nicht.

Anita Latifi und ihr Freund, Februar 2025

Anita Latifi und ihr Partner, April 2025

