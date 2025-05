Romina Palm hat "Respekt" vor der Verantwortung als Mama

Es könnte jederzeit so weit sein: Romina Palm (25) ist hochschwanger und in freudiger Erwartung auf ihr erstes Baby. Neben der Vorfreude schwingt aber auch ein wenig Angst mit – immerhin wird sich ihr bisheriges Leben komplett auf den Kopf stellen. In einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story spricht sie nun offen über ihre Bedenken. "Ich habe großen Respekt", gibt sie zu, betont aber auch, dass sie darauf vertraue, dass sich alles einspielen werde: "Auf der anderen Seite freue ich mich auch unfassbar darauf."

Romina ist sich sicher: "Wir werden jetzt wachsen! An den Aufgaben, an den Hürden, wunderschönen Momenten und an den Fehlern, die wir machen werden." Mit ihren Worten möchte sie auch dem Fan, der sie danach gefragt hat, Mut machen. Die Followerin erzählte ihr nämlich, dass sie selbst in einer Woche ihren Kaiserschnitt habe und schon große Angst vor der Verantwortung als Mutter habe. Romina spricht ihr gut zu: "Du schaffst das und wirst eine wundervolle Mami! Ganz bestimmt."

Inzwischen hat die 25-Jährige wohl die meisten Vorbereitungen getroffen – und ist somit quasi bereit für die Geburt ihres kleinen Kükens, wie sie ihre ungeborene Tochter oft nennt. Vor wenigen Wochen ist die Influencerin gemeinsam mit ihrem Verlobten Christian Wolf aus Wien nach Deutschland gezogen – in eine vorübergehende Unterkunft in der Nähe von Christians Familie, wo sie die ersten Wochen nach der Geburt verbringen möchten. Sobald etwas Ruhe in ihren Alltag als Familie eingekehrt ist und die Bauarbeiten ihres neuen Zuhauses fertiggestellt sind, werden die beiden Netz-Stars gemeinsam mit ihrem Kind nach Zypern auswandern.

