Wegen Ex Can: KDRS-Ausstrahlung belastet Walentina Doronina

Realitystar Walentina Doronina (25) äußerte starke Bedenken bezüglich der aktuellen Staffel von Kampf der Realitystars. Obwohl sie selbst in diesem Jahr nicht dabei ist, sind einige ihrer früheren Bekannten und ihr Ex-Verlobter, der Unternehmer Can Kaplan, in der Sendung zu sehen. Auf dem Bild-Renntag sprach Walentina gegenüber Promiflash offen über die Auswirkungen der TV-Ausstrahlung auf ihr Wohlbefinden: "Die Ausstrahlung für mich wird, glaube ich, sehr gefährlich. Also sehr gefährlich für meine Psyche und für meine Gesundheit." Dabei beschuldigt sie Can, sie während ihrer Beziehung wiederholt geschlagen zu haben.

Laut Walentina hat diese Geschichte auch noch heute Einfluss auf ihr Leben, obwohl sie betonte, dass ihr Ex mittlerweile keine Rolle mehr in ihrem Alltag spiele. "Mir ist dieser Mensch scheißegal. Er kann über mich erzählen, was er will", fügte sie hinzu. Ihr Hauptkritikpunkt scheint jedoch die Tatsache zu sein, dass Can überhaupt weiterhin eine Plattform geboten wird, auf der er sich präsentieren kann. Walentinas Schilderungen werfen ein düsteres Licht auf ihre gemeinsame Vergangenheit, und sie betonte klar, wie sehr sie von seiner angeblichen Gewalt geprägt wurde.

Walentina, die auch in den sozialen Medien regelmäßig mit ihren Meinungen polarisiert, ist bekannt für ihre offenen Worte. Ihre frühere Beziehung zu Can sorgte bereits in der Vergangenheit für Schlagzeilen. Während sie sich seit ihrer Trennung öffentlich gegen häusliche Gewalt starkmacht, sind die Details ihrer gemeinsamen Geschichte bisher nicht geklärt. Ob Can bei "Kampf der Realitystars" auf Walentinas schwere Vorwürfe reagieren wird, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Can Kaplan, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Panama Pictures Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige