Darum wehrt sich Kim Virginia Hartung nicht gegen Hater

In den vergangenen Monaten musste sich Kim Virginia Hartung (30) immer wieder fiese Kommentare anhören – viele zweifeln beispielsweise die Schwangerschaft der Reality-TV-Darstellerin an. Diesbezüglich wurde sie öfter gefragt, warum sie sich gegen die bösen Gerüchte nicht wehrt. Dazu erklärt Kim in ihrer Instagram-Story nun Folgendes: "Du musst die Leute ihren Film fahren lassen und einfach mitspielen, dann hast du es am einfachsten." Nur weil sie schlecht gemacht wird, bedeute das für Kim nicht, dass sie sich verstecke und sich davon runterziehen lasse.

Warum Kim bei diesem Thema so abgebrüht ist, könnte mit ihrer beruflichen Vergangenheit zu tun haben. "Ich glaube, die Zeit im Altersheim hat mich dahingehend am meisten geprägt", reflektiert die werdende Mama in ihrer Story. Dort sei sie von einer Kollegin immer angeschrien worden – zudem habe diese sie immer Schwester Kristina und nicht Kim genannt. "Irgendwann habe ich dann gedacht: 'Okay, dann bin ich eben Schwester Kristina'." Sie lasse die Leute einfach machen und reden, was sie wollen. Außerdem erklärte sie weiter, dass dies nichts damit zu tun habe, dass sie in der Öffentlichkeit stünde. In einem normalen Job passiere so etwas schließlich auch.

Emotional wird die Influencerin momentan aber dennoch öfter mal – eines ihrer Schwangerschaftssymptome, wie sie vor wenigen Wochen verriet. "Weiß jetzt nicht, ob das untypisch ist, aber ich bin eine richtige Heulsuse geworden", erklärte Kim im Netz dazu. So verdrückt sie bei den seltsamsten Dingen Tränen – beispielsweise bei TV-Werbungen. Zusammen mit ihrem Verlobten Nikola Glumac (29) erwartet sie derzeit den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Es wird ein kleines Mädchen.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im April 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Mai 2025

