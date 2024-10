17 Monate alt: Jessie Js Söhnchen wird viel älter geschätzt

Die Sängerin Jessie J (36) hat mit ihrem Freund Chanan Safir Colman am Montag ihren Sohn Sky Safir gefeiert, der 17 Monate alt geworden ist. Auf Instagram teilte die 36-Jährige eine Reihe süßer Fotos, auf denen die kleine Familie zusammen zu sehen ist. Jessie verriet dabei, dass jeder denkt, ihr Sohn sei bereits viel älter, weil er für sein Alter so groß ist. "Wir lieben es, deine Mama und dein Papa zu sein", schrieb sie unter die Bilder und fügte hinzu: "Du bist gestern 17 Monate alt geworden und alle denken, du bist drei. Mein großer, charmanter, witziger, intelligenter, hübscher, starker Sky. Es gibt nichts Besseres, als jeden Tag neben dir aufzuwachen, mein Sohn."

In den geteilten Momenten sind Jessie und Chanan mit ihrem Sohn im Pool zu sehen, wo sie ihn liebevoll auf die Wangen küssen und gemeinsam lachen. Ein weiteres Video zeigt die kleine Familie beim ausgelassenen Planschen im Wasser. In anderen Clips sitzt Sky auf Jessies Schoß an einem Brunnenrand, riecht an Blumen, thront auf den Schultern seines Vaters, genießt die Aussicht mit seinen Eltern oder tanzt zu einem Lied seiner Mutter. Mit dem Zitat "Langsamer werden. Alles schätzen." schließt Jessie ihre Bilderreihe ab.

Jessie J ist nicht nur als berühmte Sängerin bekannt, sondern auch für ihre liebevolle Seite als Mutter. Seit der Geburt von Sky hat sie regelmäßig Einblicke ins Familienleben gegeben. Im März machte sie zum Beispiel deutlich, dass sie keine "beige Mom" ist, als sie stolz das farbenfrohe Spielzimmer ihres Sohnes zeigte. Es ist mit bunten Schaumstoffmatten, einem lebensgroßen Regenbogen und einem Indoor-Spielplatz eingerichtet. Ihr Einsatz zeigt, wie wichtig ihr die Kindheit von Sky ist und dass sie jeden Moment mit ihm voll auskosten möchte.

Instagram / jessiej Jessie J mit Baby Sky und Chanan Colman, Oktober 2024

Instagram / jessiej Jessie J, britische Sängerin

