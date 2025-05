Sarah Jessica Parkers Sohn hat Uni-Abschluss in der Tasche

Sarah Jessica Parker (60) platzt fast vor Stolz: Während eines Auftritts bei "Good Morning America" sprach die Schauspielerin über den anstehenden Uni-Abschluss ihres ältesten Sohnes James Wilkie (22). Dieser studierte an der Brown University in den vergangenen Jahren Schauspiel und klassische Philologie. Dabei hob Sarah den emotionalen Charakter des Moments hervor. Als Moderator George Stephanopoulos, dessen Kind ebenfalls seinen Abschluss in der Tasche hat, andeutete, wie aufregend das kommende Wochenende sein werde, erklärte der And Just Like That-Star zustimmend: "Das wird es."

Ihr Sohn James scheint bereits in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern zu treten. Vor Kurzem stand er an der Seite seines Vaters für die TV-Serie "Elsbeth" vor der Kamera. Matthew (63) schwärmte im Interview mit People von ihrer Zusammenarbeit: "Ich war so stolz und glücklich, mit meinem Sohn James zu arbeiten." Auch James freute sich über die gemeinsame Erfahrung: "Es war ein unglaubliches Erlebnis, mit meinem Lieblingsschauspieler – meinem Vater – zusammenzuarbeiten. Die ganze Erfahrung der Arbeit an 'Elsbeth' war mehr als aufregend und ich bin den Produzenten sehr dankbar, dass sie mir diese Möglichkeit gegeben haben!"

Sarah und Matthew halten ihr Familienleben für gewöhnlich eher aus der Öffentlichkeit raus. Die beiden Hollywoodstars sind bereits seit 1997 miteinander verheiratet. Neben Sohn James haben sie auch die Zwillingstöchter Marion und Tabitha, die im Juni 2009 auf die Welt kamen. Im vergangenen Jahr feierten die beiden bereits ihren 15. Geburtstag. Dazu schwärmte Sarah auf Instagram von ihren Töchtern: "Wir sind so glücklich und wir lieben euch so sehr. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an unsere liebste Loretta und Tabitha. Euch beide heute zu feiern, war die reinste Freude. X, Mama."

Anzeige Anzeige

Getty Images James Wilkie Broderick im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew Broderick, Tabitha Broderick, Marion Broderick und Sarah Jessica Parker, April 2025

Anzeige Anzeige